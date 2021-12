Un fan triste de Pitt est un mème du bad beat de Peach Bowl

Ce fut une nuit difficile pour les fans de Pitt, c’est le moins qu’on puisse dire.

Menant 21-10 dans le Peach Bowl, les fans des Panthers ont regardé les Spartans marquer deux fois pour monter 24-21 avec un peu moins de trois minutes à jouer.

Puis? Une interception de 78 verges de Cal Haladay avec 22 secondes restantes était le clou dans le cercueil, donnant à Michigan State une grosse victoire (et à ceux qui pariaient sur les Spartans une victoire encore plus grande et tardive si l’écart était de -3,5).

Un fan a rejoint le panthéon des tristes inconditionnels du football universitaire alors que les caméras ESPN ont surpris un mec en train d’enterrer son visage dans une serviette. Certains pensaient qu’il souffrait aussi du bad beat !

Voici le jeu et la réaction



Twitter a pris