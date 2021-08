Un fan utilise Jumbotron pour rompre avec sa petite amie 10z viral

in

Les messages Jumbotron sont toujours un spectacle à regarder, des propositions aux autres messages doux.

]]>

Obtenez un dépôt instantané de 100 % jusqu’à 100 $

Ce n’est pas une de ces histoires douces. Un homme lors d’un match de ligue mineure a choisi d’utiliser son argent pour rompre avec sa petite amie via jumbotron. Tim a clairement choisi un combat en écrivant un message à son désormais ex-petite amie après avoir mis le message suivant sur un jumbotron : « Alyssa, cette relation est TERMINÉE. – Tim”

Tim est allé dans l’autre sens sur celui-là pic.twitter.com/J1lAjmIice – À partir de 9 (@Starting9) 21 août 2021

Tendance de l’action secondaire

Pas de mot officiel si c’était juste une cascade ou une blague drôle, mais mec, si Tim était présent au match avec Alyssa, j’espère voir des séquences vidéo du combat qui s’est déroulé après ce message. De plus, dans un monde tordu, imaginez que vous vous appeliez Tim et que votre petite amie s’appelait par hasard Alyssa au match. Wow, maintenant ce serait quelque chose à voir.

]]>

Écrasez votre repêchage 2021 avec le kit de repêchage Awesemo. Bénéficiez de 33% de réduction aujourd’hui avec le code promo EVERYDOWNBACK.

En fin de compte, qu’il s’agisse ou non d’une histoire et d’une affaire vraies, cela deviendra viral et Internet aura des blagues qui perdureront pendant des années à ce sujet.

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu ! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur le sport et la culture pop sur le Web!

]]>

Abonnez-vous sur YouTube !

Lien source