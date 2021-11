Un fantôme a-t-il enlevé le collier de ce chien ? TikTok le pense

Les croyants paranormaux sont perplexes face à une vidéo virale qui semble montrer le collier d’un chien se dénouant spontanément. Cela vient de l’utilisateur de TikTok Shannyfangtg, qui a posté un clip de sa caméra de sécurité à domicile où ses deux chiens étaient dans des caisses alors qu’ils étaient seuls à la maison. Quelque chose dérangeait vraiment les animaux, et quand l’un de leurs colliers s’est détaché, les téléspectateurs craignent qu’il ne s’agisse d’un esprit ou d’un fantôme.

La vidéo de Shannyfangtg dure 48 secondes et a été publiée pour la première fois il y a environ un mois. Il montre deux chiens dans des caisses séparées qui aboient sauvagement, mais le chien de droite est celui à surveiller. Les deux ont l’air alertes et bouleversés, et leurs voix atteignent un ton alarmant avant de s’arrêter en même temps, et le collier du chien noir tombe tout simplement. Le chien a une réaction physique intense comme si une main invisible avait décroché le collier. Certains commentateurs pensent que c’était l’œuvre d’une force d’un autre monde.

@shannyfantg désolé pour les aboiements odieux au début. surveille mon chien noir. fantôme enlève son collier dans sa caisse. #fyp #fantôme #chien #effrayant #wtf ♬ son original – user3228721954538

Shannyfantg est originaire de Phoenix, en Arizona, selon un rapport de Newsweek. Elle a publié deux autres clips de sa prétendue hantise dimanche, y compris des objets tombant de son comptoir et des portes s’ouvrant sans être touchées. Pourtant, ni l’un ni l’autre n’a eu tout l’impact de sa vidéo de chien.

« Désolé pour les aboiements odieux au début. Surveillez mon chien noir. Ghost enlève son collier dans sa caisse », a écrit Shannyfantg. Les commentateurs affirment également qu’ils peuvent entendre quelque chose juste avant que le collier ne tombe – peut-être un murmure ou un marmonnement. Beaucoup se sont encouragés à augmenter le volume et à écouter par eux-mêmes.

Alors que la vidéo prenait de l’ampleur en ligne, Shannyfantg a ajouté plus de détails dans les commentaires sur TikTok. Elle a écrit : Cela s’est produit environ un an après avoir emménagé dans cette maison, il ne s’est rien passé pendant près de deux ans, maintenant les choses se reproduisent. ont conduit à cette hantise apparente.

« Je n’ai jamais vu une vidéo fantôme aussi convaincante », a écrit un utilisateur. Un autre a ajouté: « Ils sont tous les deux devenus super silencieux … Ils ont ressenti l’énergie, tandis qu’un troisième a commenté: « Vous pouvez physiquement entendre le claquement se défaire. Comme s’il n’était pas juste lâche avant ça et tombait. »

« Ce pauvre chien. Ils savaient tous les deux qu’il y avait quelqu’un là-bas », lit-on dans un autre commentaire. Pour ceux qui s’inquiètent pour les chiens, Shannyfantg a laissé un autre commentaire expliquant pourquoi ils sont gardés dans la caisse pendant qu’elle est hors de la maison. Elle a écrit : Pour tous ceux qui se plaignent des caisses, ils doivent être là pour leur sécurité. Elles vont [eat] tout. Ils ne sont là que pour deux ou trois heures. »

Shannyfang n’a pas répondu aux demandes d’autres organes de presse pour des commentaires supplémentaires. De nombreux utilisateurs font appel à leurs enquêteurs paranormaux préférés pour qu’ils consacrent du temps à cette affaire.