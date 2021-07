Un fantôme du passé de Whitney en tête d’affiche du spectacle holographique de Las Vegas

Whitney Houston (hologramme)

* Lorsqu’une nation peut mettre un talent extraordinaire sous les projecteurs, seulement pour grincer des dents et déchirer ce talent si méchamment qu’elle cherche du réconfort dans des substances contrôlées jusqu’à la mort, méritons-nous vraiment une seconde chance une fois des praticiens d’une vie ne serait-ce que sous la forme d’un fac-similé ?

Certains disent l’enfer non, mais la succession de Whitney Houston le voit autrement. Houston, la superstar bien-aimée du New Jersey et de renommée mondiale, est décédée en 2012 des suites d’une overdose de drogue. En 2019, sa succession a annoncé son intention de faire le spectacle de lumière bizarre en sa mémoire avec la technologie holographique.

La série de « concerts » (résidence) se déroulera du 26 octobre au mois d’avril 2022 au Harrah’s Las Vegas. Chaque spectacle mettra en vedette un groupe live, des choristes et des danseurs, ainsi que la voix et la ressemblance de Houston.

«En 2011, Whitney et moi avons discuté de son idée d’une tournée de concerts intime et débranchée. C’était un projet que nous appelions « Whitney Unplugged » ou « Une soirée avec Whitney », a déclaré Pat Houston, président et chef de la direction de la succession de Houston. “Bien que Whitney ne soit plus avec nous, sa voix et son héritage vivront avec nous pour toujours. “An Evening With Whitney” est une autre chance pour nous de revivre et de célébrer le talent que nous avons eu la chance de recevoir pendant plus de trois décennies et nous sommes ravis d’apporter cette expérience musicale de pointe aux fans qui ont soutenu la culture pop. phénomène qu’était Whitney Houston, car ils ne méritent rien de moins.

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : Vivica A. Fox rejoint le casting de “Holiday Hideaway” prévu pour la production d’août

Tel que rapporté par UrbanHollywood411, la résidence de Las Vegas est produite et créée par BASE Hologram en partenariat avec la succession de Houston et Gfour Productions. La chorégraphe acclamée Fatima Robinson dirige le projet, avec une direction créative supplémentaire par la télévision et le metteur en scène Mark ‘Swany’ Swanhart.

Les billets ont été mis en vente le 23 juillet sur whitneyvegas.com et vont de 49 $ à 89 $.