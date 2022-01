Un faux botté de dégagement de Penn State dans l’Outback Bowl contre l’Arkansas échoue lamentablement

Alors que certains déplorent la détérioration de l’importance des matchs de bowl non universitaires, ces concours restent une excellente occasion pour les équipes d’évaluer leur profondeur et, plus important encore pour les fans comme nous, d’essayer de nouveaux jeux et concepts.

C’est aussi le moment d’être plus agressif que vous ne le seriez pendant la saison régulière, il est donc compréhensible que Penn State ait choisi de se classer quatrième derrière l’Arkansas 36 avec une avance de 10-7 dans l’Outback Bowl. Cependant, les Nittany Lions avaient 13 verges à gagner pour un premier essai, et au lieu d’exécuter un jeu – une option à pourcentage plus élevé – l’entraîneur James Franklin a opté pour la ruse.

Il a composé un faux botté de dégagement, et bien que l’idée soit intéressante, l’exécution laissait beaucoup à désirer. Plutôt que de s’aligner dans une formation de botté de dégagement normale, PSU s’est aligné avec cinq joueurs à l’extérieur, un près du long vivaneau et deux à droite (dont l’un avait la main dans la terre, pour une raison quelconque) tandis que le renfort est entré en jeu. mouvement et a couru un écran.

Le parieur Jordan Stout a pris le cliché, et sans protection à l’avant, il a immédiatement ressenti la chaleur. Il a en fait fait un bon geste pour sortir le rusher, mais ce qui s’est passé ensuite était… un choix.

Stout a canalisé son Patrick Mahomes intérieur et a lancé le ballon aussi fort qu’il le pouvait vers la zone des buts. Il a parcouru plus de 40 mètres dans les airs, ce qui aurait été impressionnant s’il s’était dirigé vers quelqu’un en particulier. Mais il a survolé les récepteurs, a frappé un défenseur de l’Arkansas sur les mains et est tombé sur le gazon alors que Penn State l’a retourné sur les downs.

Écoutez, je suis tout à fait partisan d’être agressif dans un jeu de boules, et frapper du côté de votre adversaire est l’un des actes les plus lâches du football. Mais peut-être que les Nittany Lions auraient été mieux servis pour que le quart-arrière Sean Clifford, le gars dont le travail consiste à lancer des passes, tente cette conversion à la place.