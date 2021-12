Un faux compte Instagram pris en flagrant délit de fraude cryptographique

L’industrie de la cryptographie n’est malheureusement pas étrangère aux escroqueries et à la fraude, car de mauvais acteurs en faisaient partie depuis que Bitcoin (BTC / USD) a obtenu sa valeur pour la première fois. Cela dit, il y a eu une nouvelle tendance parmi les escrocs qui utilisent des photos volées pour créer de faux comptes Instagram et escroquer les gens en poussant des schémas de cryptage frauduleux.

Un évangéliste crypto autoproclamé nommé Jason Sallman a récemment eu une expérience de première main avec cela, après avoir recherché son nom sur le réseau social populaire, seulement pour trouver des dizaines de faux comptes utilisant son nom pour alimenter les escroqueries cryptographiques.

Selon Sallman, il est un passionné de crypto-monnaie depuis longtemps, et bon nombre de ses photos Instagram incluent Bitcoin. Cependant, si quelqu’un cherchait votre nom sur la plateforme, il trouverait rapidement de nombreux autres comptes qui utilisent votre photo, ainsi que votre nom. Parfois, les comptes utilisent une variante de leur nom.

La propre estimation de Sallman indique qu’il y a eu plus de 500 comptes se faisant passer pour lui ces dernières années. À un moment donné, il en a vu jusqu’à 25 à la fois. Trouver ces comptes et les signaler sur Instagram a fini par être un travail à temps plein pour lui.

Il n’y a pas grand-chose que personne ne puisse faire

Il a dit qu’il existe une petite fonction au sein d’Instagram où l’on peut signaler un compte. Parfois, la plateforme répond en quelques heures, alors que parfois cela peut prendre des jours. Il y a eu aussi des cas où il n’a pas répondu du tout, alors ces imposteurs ont fini par obtenir un laissez-passer gratuit, malgré le vol des photos et de l’identité de Sallman.

L’amateur de crypto s’est également plaint que les imposteurs inventent parfois leurs propres légendes pour les photos qu’ils lui ont volées, même celles qui incluent sa famille. Cependant, le pire est qu’ils utilisent ces comptes pour interagir avec d’autres utilisateurs d’Instagram, se faisant passer pour lui et essayant activement de les tromper et de pousser de faux programmes d’investissement cryptographiques.

Il arrive souvent que les victimes de faux comptes finissent par suivre votre compte réel pour exiger leur remboursement. Il a même reçu des menaces de mort pour quelque chose qu’il n’a même pas fait.

Il ne s’agit pas non plus d’un incident isolé, car beaucoup d’autres ont connu le même problème. Malheureusement, pour le moment, il ne semble pas y avoir de solution à ce problème, et le mieux que l’on puisse faire est d’essayer d’être aussi prudent que possible lors de l’interaction en ligne, en particulier lorsqu’il s’agit d’offres cryptographiques inhabituelles.

