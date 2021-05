Un faux prophète dit que Dieu punira les sceptiques et les mécréants avec la “ folie ” ⋆ .

Le «prophète» de droite Robin Bullock – qui se réfère maintenant à lui-même comme le «porte-parole» de Dieu – a déclaré lors du service religieux de la onzième heure de mardi dernier que quiconque ose défier ou remettre en question la parole des pom-pom girls auto-oints de Dieu risque de voir sa vie détruite .

Capture d’écran / RightWingWatch

Le babillage bizarre de Bullock a commencé par un coup sur les Américains LGBTQ, une cible fréquente de la haine religieuse extrémiste:

Tous les fantassins attrapent les manteaux des prophètes. Newsweek, hurlin ‘entre leurs dents aux prophètes. Pas seulement moi, je parle des prophètes! Je ne suis en aucun cas le seul prophète. Il y a des prophètes de grande ampleur qui parlent partout en ce moment, mais pourtant ils les attaquent. Les groupes qui représentent des abominations devant le Seigneur, les LGBTQ – quel que soit leur nom, plus ce qu’ils ajoutent – attaquent les prophètes.

Bullock a averti de manière menaçante que les opposants potentiels devraient marcher légèrement s’ils souhaitent éviter de se faire brouiller le cerveau:

Vous déchirez les manteaux des prophètes, et vous avez déterminé votre moment de chute. Le temps des prophètes essaie les âmes des hommes de voir où elles sont. Quelle que soit la manière dont vous traitez la bouche de Dieu, elle détermine votre avenir. C’est une chose dangereuse de déchirer le vêtement d’un prophète. C’est une chose dangereuse de se moquer du porte-parole de Dieu. C’est très dangereux de faire une telle chose. Très dangereux. Une fois que cela se produit, cela conduit à une chose: cela conduit à la folie.

Vous feriez mieux de regarder prendre la robe d’un prophète. Tu ferais mieux, tu ferais mieux, tu ferais mieux de souhaiter à Dieu que tes doigts aient attrapé autre chose. Vous auriez dû mettre vos doigts sur votre propre bouche avant de déchirer la robe du prophète parce qu’une fois que vous avez déchiré la robe du prophète, une déclaration vient du Ciel et dit: «Aujourd’hui, tout votre domaine est déchiré de vos mains. Vous vous souvenez de cela, et vous appelez le Seigneur et lui demandez de vous honorer à nouveau en l’adorant parce que ce n’est pas moi – c’est l’onction qu’il a placée sur moi. Ce ne sont pas ces autres prophètes – c’est l’onction qu’il a placée sur les autres prophètes.