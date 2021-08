Un festival du futurisme AfroLatinx (PHOTOS) .

Dépliant South Central AfroLatinx Futurism, photo de courtoisie

*Los Angeles – Esperanza Community Housing présenté South Central InnverVision : un festival du futurisme AfroLatinx, un samedi après-midi récent, au Mercado La Paloma, de 12h à 20h.

South Central InnerVision: An AfroLatinx Futurism était un festival d’arts, de musique et de danse pop-up engageant et immersif d’une journée. Les participants ont pu explorer l’imagination noire/latine ! La Plaza et le porche : exposition Rêver de liberté, réaffectation d’espaces communautaires culturels historiques et actuels dans un cadre libérateur et spéculatif.

L’énergie spirituelle et créative imprégnait tout le parking du Mercado La Paloma. Les gens ont été invités à manger, célébrer, imaginer, expérimenter, guérir, réfléchir, aimer et profiter dans un environnement relaxant et soutenu.

Le programme a commencé avec DJ Broso sur le pont, faisant tourner un ensemble de rythmes mondiaux entre les performances live.

Le panel AfroLatinx Futurism était le suivant. Le panel distingué d’activistes, d’artistes, d’universitaires, de travailleurs de la culture et d’interprètes a interprété et réfléchi sur la nature relationnelle future et fluide du pouvoir noir et brun. Le panéliste a partagé des réflexions perspicaces sur les questions de « Qu’est-ce que l’appel d’un futurisme Afro Latinx nous demande d’imaginer ? Comment cela résonne-t-il pour vous collectivement ? À quoi cela pourrait-il ressembler et se sentir? Quels sens et possibilités, temps et espaces, nouveaux et anciens, cela évoque-t-il ? » Le panel était animé par le Dr Valorie Thomas et était composé d’Aura Vasquez, du Dr Amir Whitaker, de Skryd Anu, du LP AEkil Ross, de Skira Martinez, de Jonathan Williams et du Dr Valorie Thomas.

Panel sur le futurisme d’AfroLatinx – Aura Vasquez, Dr Amir Whitaker, Skryd Anu, LP AEkil Ross, Skira Martinez, Jonathan Williams et Dr Valorie Thomas : Crédit photo, Ricky Richardson

DJ Bianca Oblivion est montée sur le pont des uns et des deux pour servir un rythme contagieux.

DJ Bianca Oblivion : Crédit photo, Ricky Richardson

Contra-Tiempo a diverti la foule avec un spectacle de danse intitulé « joyUSjustUS » qui était JOYEUX et provocateur. joyUSjustUS est un petit échantillon d’une plus grande performance. Le groupe a captivé la foule avec des performances de danse énergiques et jubilatoires. Ils ont invité le public à se joindre à eux pour des danses chorégraphiées et spontanées.

Contra-Tiempo : Crédit photo, Ricky Richardson

Contra-Tiempo : Crédit photo, Ricky Richardson

Contra-Tiempo : Crédit photo, Ricky Richardson

Richard Montoya a poursuivi avec une performance de commentaires sociaux infusés d’humour. Sa performance s’intitulait “Culture Clash” interprétée sur une fabuleuse bande-son R&B/Soul, Jazz et Latine. Richard Montoya a invité Xochitl sur scène pour partager sa vérité sur ses origines biraciales.

Richard Montoya : Crédit photo, Ricky Richardson

Richard Montoya et Xochitl : Crédit photo, Ricky Richardson

Le chanteur, auteur-compositeur et musicien Jesús Candela a joué un ensemble de musique traditionnelle mexicaine. Il a emmené la foule dans un voyage musical à travers les régions côtières du Mexique-Guerrero et Oaxaca. Il était superbement accompagné par Boris Fosada aux claviers. Ce duo dynamique avait la puissance et le son d’un groupe à part entière.

Jesus Candela et Boris Fosado : Crédit photo, Ricky Richardson

Garifuna Puntamania (Afro-Hondurienne/Bélizienne), Jessa Calderon (Tongva et Chumash Rapper/Spoken Word Poet) et Nikki Campbell Quartet (Afro-Panamanienne) ont réalisé des sets électrisants pendant leurs plages horaires respectives.

Nikki Campbell répète avec son Quartet : Crédit photo, Ricky Richardson

Esperanza Community Housing Corporation est un organisme à but non lucratif de justice sociale du centre-sud de Los Angeles qui réalise un développement communautaire complet à long terme qui reconnaît que les arts et la culture sont essentiels aux communautés pour construire des voisins sains, équitables, durables et prospères.

Mercado La Paloma, un projet d’Esperanza, offre des opportunités de vente au détail abordables, une assistance technique, un capital de démarrage et un soutien. Mercado La Paloma cherche à créer des opportunités de propriété d’entreprise et des emplois à salaire décent dans la communauté. Notre objectif est d’offrir les biens et services nécessaires aux résidents et aux employés et de conserver les dépenses dans notre quartier. Mercado La Paloma fournit une gamme de services à notre communauté sous un même toit.

Ce projet a été soutenu en partie par le National Endowment for the Arts et la Fondation Kresge. South Central InnverVisions: An AfroLatinx-Futurism est un festival équitable et créatif de conservation des lieux rendu possible grâce au financement et au soutien supplémentaires d’Esperanza Community Housing, du Mercado La Paloma, de la place publique Zócalo et de nombreux partenaires communautaires !

