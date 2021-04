Un fil de souvenirs inconnus

Le Bara Imambara et ses murs environnants et Bhool Bhoolaya, sont devenus un souvenir à couper le souffle.

Par Aashna Kanhai,

Servir dans une Inde incroyable a été à bien des égards un enrichissement pour moi personnellement. J’ai cependant évité d’une manière ou d’une autre de visiter Lucknow et ses districts voisins, car j’essayais de fuir le sentiment de ressentir «la présence de mes ancêtres indiens qui ont été emmenés pour travailler comme ouvriers sous contrat au Suriname».

Pendant le verrouillage de COVID, l’année dernière, comme beaucoup, j’ai également eu le temps de réfléchir à la vie et de regarder de nombreux films et dans cette combinaison, j’ai grandi une admiration pour Pankaj Tripathi, un acteur qui est devenu mon inspiration pour recueillir la curiosité et l’enthousiasme pour trouver mon fils ancestraux dans l’Uttar Pradesh.

Sachant que mon arrière-grand-père, Kanhai Ramoudh, avait 5 ans lorsque lui et son frère aîné ont été emmenés de Rae Bareilly, par leur mère à Bhowanipore Depot (Calcutta) pour embarquer sur un navire à destination de la colonie néerlandaise du Suriname, je savais que tracer le fil serait difficile et certainement émouvant. J’ai pris le soutien du gouvernement de l’État pour m’aider à trouver, peut-être des parents dans le village de Simoura, Rae Bareilly et j’ai planifié mon voyage.

Il y a quelques semaines, lorsque j’ai atterri à Lucknow, j’ai été gracieusement accueilli en tant qu’invité d’État et j’ai rendu ma courtoisie au ministre en chef de l’Uttar Pradesh. L’ordre du jour de recherche de motifs pour une idée de reconnaissance officielle du bhojpuri surinamais, la langue évoluée et parlée par les personnes d’origine indienne au Suriname, a heureusement été pris avec beaucoup de bonne volonté et la réunion s’est déroulée en hindi.

La langue officielle du Suriname est le néerlandais. La chaleur et l’intérêt de mon hôte, pour mon origine PIO, étaient irrésistibles. Beaucoup dans mon pays ont des ancêtres qui étaient de Lucknow et Allahabad (maintenant Prayagraj), alors je me suis fait un malheur de me promener. Le Bara Imambara et ses murs environnants et Bhool Bhoolaya, sont devenus un souvenir à couper le souffle. J’avais vu le nom « Barabanki » clignoter sur les panneaux de signalisation pendant que je conduisais et je me suis souvenu de ce mot de ma adji (grand-mère paternelle), parlant d’un temple, comme si c’était le nom du temple car elle ne l’avait entendu que de un parent plus âgé, étant donné qu’elle est née au Suriname et qu’elle était la belle-fille de Ramoudh, mon arrière-grand-père.

«Barabanki», était un quartier que j’ai vite découvert grâce au gentil chauffeur, M. Tomar. Permettez-moi d’être honnête, j’étais obsédé par l’idée d’aller à Rae Bareilly, mais on m’a dit qu’aucun parent n’avait été retrouvé par les autorités. Du jour au lendemain et influencé par un éventail d’impressions de la journée à Lucknow, j’ai changé mon plan et j’ai décidé de découvrir «Barabanki» et son temple de Nagdevta. J’avais l’impression que mes ancêtres racontaient mon plan et bientôt j’étais en route.

Le soutien aimable du magistrat du district, Adarsh ​​Singh et de son équipe pour faciliter ma visite au temple Manjeetha, dans un petit village du district de Barabanki, est chaleureusement reconnu. Il y avait un homme âgé, qui parlait des mots avec un accent similaire à beaucoup de ses pairs au Suriname. Comme si un miracle frappait, je me suis senti chez moi lorsque Dewki Nandan Ramdhaar s’est présenté comme le pandit du temple et nous a offert des fruits à manger, car j’étais en compagnie de ma fille et d’un représentant du district. J’avais l’impression de retrouver une partie étendue de ma famille, ou du moins de mon peuple PIO, dans ce village, car ils parlaient le même genre de bhojpuri, avec en fait le même sens et le même accent que nous!

Un groupe de villageois nous a curieusement entourés, cliquant sur des selfies, réalisant que nous étions des visiteurs importants, mais ignorant les sentiments que je ressentais comme si je trouvais le « Barabanki » de mon adji, rendant hommage en son nom, car elle était la génération née à ceux qui vivaient réellement sur ces terres ou au moins des terres suffisamment proches pour se souvenir de «Barabanki». Je me suis senti tellement connecté au fil ancestral et qu’un mot est devenu une mémoire vivante et un vif espoir de renouer avec les souvenirs inconnus de mes ancêtres.

Travail inachevé comme je voudrais le dire, mais des sentiments satisfaisants ont pris le dessus et les larmes aux yeux, nous sommes partis pour Lucknow. M. Tomar a suggéré que nous visitions la résidence. Je n’aurais pas pu mieux terminer mon voyage à Lucknow. Voyant les empreintes tangibles de balles et de boulets de canon dans les murs des ruines, je me suis rendu témoin des images de la rébellion indienne historique de 1857, à une époque où mes ancêtres étaient en fait des citoyens de la région de l’Uttar Pradesh.

Résilience de la pensée, courage dans l’esprit et amour dans le cœur, pour ce fil invisible que je sais maintenant qu’il y a!

