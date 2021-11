Un fil ouvert si vous avez besoin de ventiler

J’ai dit au début de l’année que ça faisait bizarre de parler de jeux vidéo alors qu’une foule de droite prenait d’assaut le Capitole des États-Unis. C’est triste à dire, ce sentiment n’a pas cessé au cours des 10 derniers mois et a changé, en particulier avec les nouvelles qui dominent actuellement les gros titres d’aujourd’hui.

Kyle Rittenhouse, qui a traversé les frontières de l’État jusqu’à Kenosha, dans le Wisconsin, pour protéger un concessionnaire automobile alors que des militants ont protesté contre les tirs de la police contre Jacob Blake, a abattu deux hommes et en a blessé un autre avec un fusil d’assaut AR-15 le 25 août. Après un 18 -jour du procès, il vient d’être déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation, qui comprenaient des accusations d’homicide par imprudence au premier degré et de tentative d’homicide au premier degré.

J’aimerais pouvoir dire que c’était choquant. Nous sommes tous en colère, tristes et fatigués, mais une chose que je n’ai vu personne exprimer est la surprise. Bien sûr, Rittenhouse allait descendre. Dans un pays construit à partir de zéro et toujours soutenu par la suprématie blanche, pourquoi nos tribunaux tiendraient-ils pour responsable une incarnation vivante de ces idéaux ? Cette petite merde minaudière, avec ses larmes de crocodile et des années d’apparitions médiatiques conservatrices et festives devant lui, est ce que tout le système de lois et d’arbitrage des États-Unis a été créé pour protéger.

Si vous avez besoin d’un endroit pour vous évader, un endroit sûr où vous pouvez partager la rage et la dépression qui se dressent constamment pendant que nous essayons de naviguer dans cette société malade, faites-le ici. Il est facile de se sentir seul dans des moments comme ceux-ci, de plonger profondément dans le gouffre sans fond et de le laisser vous consumer de l’intérieur alors que le monde fait tout ce qu’il peut pour nous séparer. Mais ça ne doit pas être comme ça.

Ne le mettez pas en bouteille. Dites-nous comment vous vous sentez. Évacuez ces émotions. Bon sang, si cela facilite les choses, parlez de vos projets de week-end ou du prochain jeu vidéo qui vous passionne. Tout ce dont vous avez besoin pour vous défouler, c’est l’endroit pour le faire. Portez-vous bien et restez fort.

Correction 19/11/2021 16h21 HE : Une version antérieure de cette histoire indiquait à tort que la police avait tué Jacob Blake alors qu’en réalité il avait survécu à sa rencontre avec les forces de l’ordre. Nous nous excusons pour cette erreur.