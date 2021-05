Un film aussi inégal que sa discographie ⋆ .

Le Times s’est engagé à revoir les sorties de films en salles pendant la pandémie COVID-19. Étant donné que le cinéma comporte des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

Le musicien Richard Melville Hall – mieux connu sous le nom de Moby – était au sommet de sa popularité entre 1999 et 2002, lorsque ses albums électroniques révolutionnaires «Play» et «18» se sont vendus à des millions, engendrant des succès qui ont été librement autorisés à des films, émissions de télévision et publicités. Les ventes de Moby ont depuis chuté, mais il a continué à suivre sa propre muse excentrique; et alors qu’il entre dans la cinquantaine, il a commencé à réfléchir à son passé, à écrire un mémoire et même à réenregistrer de vieilles chansons avec de nouveaux arrangements pour son nouvel album, «Reprise».

Tout cela fait partie du contexte de «Moby Doc», un film biographique réalisé et monté par Rob Gordon Bralver, et conçu et écrit par Bralver avec Moby. Le DJ et compositeur raconte sa propre histoire tout en participant aux intermèdes animés puckish et aux reconstitutions surréalistes destinées à relier les images d’archives, forgeant un commentaire plus large sur les dangers d’une renommée massive.

L’approche de Bralver et Moby est pour le moins indulgente. Certaines de leurs expériences de narration décalée et ironique se révèlent beaucoup trop désinvoltes, transformant des sujets comme la dépendance et le suicide en tentatives de comédie alternative. Pourtant, il y a encore quelque chose d’inspirant dans l’histoire trop familière de Moby d’ascension, de déclin et de rédemption – d’autant plus que l’artiste a dû le faire deux fois.

La première moitié de «Moby Doc» couvre son enfance troublée et ses années de raclée dans la pauvreté, avant qu’une poignée de singles innovants comme «Go» et «Feeling So Real» le propulsent au sommet de la scène de la dance music. La toxicomanie et le comportement erratique ont alors presque sabordé la carrière de Moby, jusqu’à ce qu’il fasse irruption dans le courant dominant avec le méga-populaire «Play», mariant la techno avec du vieux folk et des échantillons de gospel.

Quiconque cherche des détails sur les inspirations et le processus de Moby lors de l’enregistrement de «Play» est tombé dans le mauvais film. Il ne passe pas beaucoup de temps sur son travail réel ici. Au lieu de cela, il raconte comment un saut de niveau dans la gloire et la fortune l’a laissé se sentir spirituellement vide et paranoïaque, et comment il s’est rétabli en communiquant avec la nature et en devenant un militant infatigable pour les droits des animaux.

Pourtant, malgré tous ses choix créatifs discutables, «Moby Doc» est au moins plus personnel et audacieux que le documentaire musical typique. C’est l’équivalent cinématographique de la discographie de Moby, avec des hauts et des bas directement liés aux dérapages embarrassants et aux moments de grâce sublimes de son créateur.

«Moby Doc»

Non classé

Temps d’exécution: 1 heure, 32 minutes

En jouant: Commence le 28 mai, Landmark Nuart, West LA, et en VOD; 4 juin, théâtres Laemmle et cinéma virtuel Laemmle

