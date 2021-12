Un film bizarre de Leonardo DiCaprio quitte Netflix très bientôt

Un film sous-estimé mettant en vedette Leonardo DiCaprio quitte Netflix le mois prochain, il n’y a donc pas beaucoup de temps pour l’attraper. Shutter Island a été écrit par Laeta Kalogridis et réalisé par Martin Scorsese, et c’est sans aucun doute l’une des performances les plus convaincantes de DiCaprio. Malheureusement, le film disparaîtra du catalogue de Netflix le lundi 31 janvier 2022.

Shutter Island est sorti en 2010, et il est basé sur un roman du même nom de l’auteur Dennis Lehane, publié en 2003. DiCaprio incarne le maréchal américain adjoint Edward « Teddy » Daniels, le protagoniste qui se rend sur Shutter Island, dans le port de Boston. , où opère un établissement psychiatrique suspect. Il s’y rend avec son partenaire, le maréchal adjoint Chuck Aule (Mark Ruffalo) pour enquêter sur la disparition d’une patiente nommée Rachel Solando (Patricia Clarkson), qui a été commise après la noyade de ses trois enfants. Une tempête inattendue arrive alors et piège les deux officiers là-bas alors que leur enquête devient de plus en plus effrayante.

Les autres stars du film incluent Ben Kinsley dans le rôle du Dr John Cawley, Max von Sydow et le Dr Jeremiah Naehring, Michelle Williams dans le rôle de Dolores Chanal, Emily Mortimer dans le rôle d’une infirmière éminente, Jackie Earle Haley dans le rôle de George Noyce, John Carroll Lynch en tant que premier sous-directeur. McPherson, Ted Levine en tant que directeur, Elias Koteas en Andrew Laeddis, Ruby Jerins en petite fille, Robin Bartlett en Bridget Kearns et Christopher Denham en Peter Breene. Le film était particulièrement connu pour sa bande originale, qui comprenait de la musique classique de Gustav Mahler, Krzysztof Penderecki, György Ligeti, John Cage, Ingram Marshall et Max Richter.

Shutter Island a été un succès commercial incontesté lors de ses débuts en 2010 – il a ouvert au n ° 1 au box-office américain et c’était la meilleure ouverture de Scorcese à ce moment-là. Il a rapporté un peu moins de 295 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait le deuxième film le plus rentable de Scorsese à ce jour. Il a été publié avec un budget de 80 millions de dollars.

D’un point de vue critique, Shutter Island n’a pas été un succès aussi évident. Il a une note positive respectable de 68% sur Rotten Tomatoes au moment de la rédaction de cet article, avec un score moyen de 6,7 sur 10. Les critiques ont été surpris de voir Scorsese s’attaquer au genre thriller sans aucun soupçon d’ironie ou de touche personnelle, car il semblait si loin de sa timonerie à beaucoup d’entre eux.

Pourtant, ceux qui aiment le film n’ont pas pu le louer assez, et cet éloge se poursuit à ce jour. Shutter Island était à l’étude lorsque les critiques ont réfléchi aux meilleurs films de la décennie l’année dernière, et sa faveur semble n’avoir fait que croître. Le film est maintenant en streaming sur Netflix, mais assurez-vous de le voir bientôt. Il quittera Netflix le lundi 31 janvier 2022.