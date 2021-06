Un film d’action-aventure basé sur la foi, humoristique ? Vérifier! 10z viral

Qui a dit que les films confessionnels ne pouvaient pas être amusants ?

Probablement beaucoup de gens, y compris ceux qui ont refusé de le faire, même après que le scénariste, Jim Carroll, ait remporté plus de 60 prix pour son scénario dans divers festivals de cinéma en 2020 avec un film intitulé Assassin 33A.D. Cela ne veut pas dire qu’ils ont raison.

Même avec toutes les distinctions, Carroll n’a pas pu vendre le film, il a donc décidé d’apporter quelques changements. Je n’ai pas vu Assassin 33 AD, mais d’après ce que je comprends, Black Easter est une version plus concise qui a été modifiée pour plaire à un public plus large.

Cela a du sens puisqu’il s’agit d’un film chrétien basé sur la foi. La prémisse est qu’un milliardaire musulman nommé Ahmed engage un groupe de génies pour créer une machine à remonter le temps afin qu’il puisse remonter dans le temps et tuer Jésus pour avoir perpétré l’une des plus grandes escroqueries de tous les temps.

Avant que vous n’ayez la chance de le dire, oui, ce film a quelques problèmes avec les représentations de la foi musulmane, mais il tente de les contourner en admettant, par voie de voix off, essentiellement, ne pas haïr tous les musulmans parce que ce groupe particulier est extrémiste.

Je ne me considère pas comme un fervent politiquement correct, mais cela ressortait comme un mal de pouce. C’est une façon digne de grincer des dents d’admettre ouvertement que, oui, votre méchant est un musulman de bande dessinée qui déteste les chrétiens, mais ce n’est qu’un divertissement.

Franchement, cela se serait bien passé si la voix off n’en avait pas discuté joyeusement. Après tout, si Carroll a ressenti le besoin de l’inclure, alors il est aussi bon qu’avoué qu’écrire sciemment un personnage est difficile à avaler.

Ce n’est pas mieux que tous les camarades d’Ahmed repoussent son désir d’étouffer le christianisme dans l’œuf avec un faux outrage.

Je ne veux pas plus voir un personnage comme Ahmed avec le traitement Cruella que je ne veux voir d’autres de la même foi affirmer qu’ils ne trouveraient vraiment pas cool de tuer Jésus, qui était un prophète, après tout. C’était juste un peu trop.

Avec tout cela à l’écart, Black Easter est vraiment amusant. Ce sont les Starship Troopers des films chrétiens. C’est ridicule et exagéré, mais cela ne veut pas dire que votre temps est perdu, loin de là.

Carroll a réussi à faire un film d’action très fluide avec une approche différente du voyage dans le temps. La question est aussi vieille que le temps lui-même. Si vous pouviez changer quelque chose en remontant le temps, ce serait quoi ?

Ahmed sait très bien que la plupart des gens envisageront de tuer Hitler. Il le dit lorsqu’il en discute avec son meilleur scientifique, Ram Goldstein (Morgan Roberts).

Ram est un scientifique de bout en bout et n’a aucune croyance en Dieu. Il semble être un candidat assez décent pour faire le travail sans trop de problèmes.

Mais Ram n’a pas besoin d’être un homme craignant Dieu pour comprendre qu’une fois qu’il a réussi à inventer le voyage dans le temps, il modifiera à jamais le continuum temporel avec sa mission, et il tuera probablement Ram et ses amis aussi.

C’est suffisant pour allumer un feu à l’intérieur de Ram, et il commence à planifier des moyens d’échouer. Pour allumer ce feu dans un brasier rugissant, Ahmed commence à tuer ces amours de bélier afin que le seul moyen de les sauver serait de remonter le temps et de changer les choses.

Ahhh. Optimisme. L’espoir sans fin que nous pouvons être nos propres héros. Ça marche pour Ram ! Il décide de réussir à créer la machine à remonter le temps afin qu’il puisse l’utiliser pour tout remettre en place.

L’intrigue se retourne et se retourne en 33 après JC et en avant jusqu’en 2029 av. J.-C. de haut en bas jusqu’à ce qu’il y ait plusieurs versions de plusieurs essayant de contrecarrer les plans des uns et des autres.

Ram est le personnage le moins intéressant du groupe, même s’il est le narrateur (voix off inutiles avec une prestation similaire à Bob Saget de How I Met Your Mother) et le leader.

L’équipe de Ram se compose de sa petite amie, un génie chrétien dévot nommé Amy (Isla Levine) et des autres génies Simon (Lamar Usher) et Felix (Cesar D’ La Torre).

Le principal homme travaillant au nom d’Ahmed est Brandt (Donny Boaz), un héros soldat qui a perdu sa femme (Heidi Montag) et ses enfants dans un accident tragique qui l’a retourné contre Dieu.

Les deux personnages les plus intéressants et les meilleurs acteurs sont Boaz en Brandt et Usher en Simon. Ils représentent le nœud de l’histoire, avec le chagrin et la foi vacillante de Brandt et avec l’humour de Simon et sa croyance inattendue en Jésus.

Boaz, que je ne connais que de The Young and the Restless, porte le fardeau émotionnel du film. Brandt est en conflit à propos de ses actions mais résolu dans sa colère contre Dieu pour avoir enlevé sa famille. Son désespoir le prépare bien à être le visage du pardon de Jésus (Jason Castro).

Simon d’Usher est naturellement engageant, devient rapidement amical avec Jésus, se moquant du Fils de Dieu sans hésitation. Aussi idiot que cela puisse paraître, c’est un joli rappel que Jésus n’était qu’un homme, et surtout dans sa période la plus difficile, il aurait peut-être apprécié un peu d’humour.

Dans une version plus sérieuse de ce film, Brandt serait le protagoniste. La performance de Boaz mérite la distinction, et le parcours de Brandt est le fil conducteur chrétien qui maintient la partie religieuse du film ensemble.

À part Boaz et Usher, le reste de la distribution est plus brut, ce qui contribue à élever encore plus les performances d’Usher et de Boaz.

Tout cela me fait me demander à quoi pourrait ressembler Assassin 33 AD.

Carroll dit qu’il a atténué les effets spéciaux, modifié les grandes scènes et coupé l’apocalypse pour créer Black Easter. Mais je ne peux pas m’empêcher de penser que Carroll a également réduit une partie du contenu basé sur la foi pour créer une atmosphère d’action-aventure plus festive dans l’ensemble.

Peut-être qu’une fois que Black Easter tombera sur Amazon Prime le 26 juin, Assassin 33 AD suivra à des fins de comparaison. Je le vérifierais certainement.

