Un film d’action en direct de Nausicaä du Studio Ghibli pourrait avoir l’air cool

Les créations de Hayao Miyazaki sont toujours d'actualité.

Lorsque les mangas et les anime obtiennent des versions en direct, l’une des plus grandes pierres d’achoppement est l’apparence des choses. Sur la page ou animée, un personnage et sa tenue peuvent sembler géniaux ; cependant, l’interprétation de la vie réelle pourrait finir par sembler maladroite ou idiote. Cela ne semble pas être vrai pour Nausicaä de la vallée du vent.

Exemple concret : cette réaction de la tenue Windrider Sea of ​​Corruption de Nausicaä. (Les photos ci-dessous ont été prises par l’utilisateur de Twitter Yoshi6054.)

Il suffit de vérifier tous les détails dans la récréation résultante, en particulier dans le casque de vol et le masque Shohki. La veste est censée être en feutre de chèvre, de sorte que la récréation du monde réel semble beaucoup plus tactile que celle du manga ou de l’anime. Et j’aime la façon dont l’écharpe est toute usée et effilochée par endroits. Cela ressemble à quelque chose que de vrais humains – pas simplement des personnages fictifs – auraient pu faire.

L’artiste Takayuki Takeya, qui est peut-être mieux connu pour son travail sur Kamen Rider, a donné vie aux ratés. La tenue était exposée à l’exposition « Animage and Ghibli », qui a débuté plus tôt cette année à Tokyo et se tient actuellement à Osaka. L’exposition raconte l’histoire de Ghibli, liant sa naissance au manga Animage, où le manga Nausicaä de la vallée du vent a été sérialisé et où le producteur actuel du Studio Ghibli, Toshio Suzuki, travaillait comme éditeur.

Y aura-t-il un jour un film en direct Nausicaä de la vallée du vent ? Qui sait! En 2019, il y avait une pièce de théâtre kabuki en direct, mais il pourrait y avoir moins d’intérêt pour une adaptation cinématographique. Dans un sondage de 2020, Nausicaä était l’un des fans d’anime ne voulait pas se transformer en un film d’action en direct.

Selon Toshio Suzuki, le créateur d’Evangelion, Hideaki Anno, a exprimé son intérêt pour une version en direct. Cela pourrait faire changer d’avis sur un film d’action en direct, en raison de la main d’Anno dans la création de la séquence climatique de l’anime. Même si Anno est intéressée, une adaptation cinématographique pourrait toujours ne pas avoir lieu.

« Pour Miyazaki, parmi tous les travaux qu’il a réalisés, Nausicaä est le plus important », a déclaré Suzuki en 2019. « Il y avait eu diverses demandes pour faire une version en direct, même d’Hollywood. Il les a tous rejetés. Mais Anno n’est pas Hollywood, et si ce costume est quelque chose à continuer, un Nausicaä en direct pourrait être fantastique.

