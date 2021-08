Un film d’action oublié avec trois stars de Marvel qui vient de passer au #1 sur Netflix • .

in

Pour moi, l’un des aspects les plus extraordinaires de Netflix est le degré de facilité avec lequel il peut prendre une marque ou une propriété de divertissement moribonde, rester au sommet de son énorme pile de contenu avec tous les autres émissions et films nouvellement sortis, et immédiatement insuffler une nouvelle vie à la chose. Un coup d’œil à la dernière liste des meilleurs films sur Netflix devrait comprendre comment cela fonctionne – concentrez simplement votre attention, pour commencer, sur le thriller d’action à la première place.

The Losers est un film oublié et quelque peu oubliable (selon qui vous demandez) de 2010 mettant en vedette trois stars de Marvel. Et ce qui, du moins à mon avis, était meilleur que ce que les critiques médiocres lui accordaient.

Meilleurs films sur Netflix : Les perdants

Le casting comprend Jeffrey Dean Morgan, Zoe Saldana, Chris Evans et Idris Elba, entre autres. Et le synopsis officiel de Netflix se lit comme suit : « Après avoir appris que leur gestionnaire les avait installés, un groupe d’agents désavoués de la CIA s’est réuni pour faire tomber leurs traîtres. » C’est à peu près tout ce que vous devez savoir. Les scènes d’action sont standard, mais en aucun cas inférieures à la normale. L’ensemble est un divertissement parfaitement satisfaisant. D’accord, peut-être beaucoup plus élevé que cela ne l’aurait été par l’inclusion de Saldana. Dont la simple présence est presque toujours la touche Midas pour tout film, mais quand même.

Jetez un œil au classement ci-dessous. Bien sûr, on pourrait dire que c’est la présence de stars de Marvel qui a fait cela. Mais ce que vous ne pouvez pas contester, c’est que Netflix a essentiellement ramené ce film d’entre les morts et lui a donné une nouvelle vie en un claquement de doigts. À savoir: The Losers a grimpé en flèche dans le classement des meilleurs films sur Netflix dès qu’il a été ajouté au service.

Top 10 des films sur #Netflix US pour le 3 août ! (Via : @whatonnetflix) 1. Les perdants

2. Recours à l’amour

3. Le coffre-fort

4. Ciel rouge sang

5. Le dernier mercenaire

6. Rue de la peur : 1994

7. Cinq pieds l’un de l’autre

8. Rurouni Kenshin : le début

9. Rue de la peur : 1666

10. Rue de la peur : 1978 pic.twitter.com/XrFJWiocV7 – Netflix Diaries (@netflxdiaries) 3 août 2021

Entrez dans les perdants, nous allons diffuser

Ce film va-t-il changer votre vie ou représenter une sorte de changement de paradigme dans le domaine du cinéma ? Non bien sûr que non. Mais si, comme moi, vous commencez à être un peu dépassé par la pile sans fin de séries télévisées – chacune avec une multitude de saisons, généralement composées d’épisodes d’une heure – un film comme celui-ci est beaucoup plus facile collation de divertissement à digérer.

En fait, j’ai récemment déplacé la plupart de ma consommation de divertissement vers les films. C’est parfait pour quelqu’un avec un emploi du temps chargé. Une heure et demie, deux heures, et c’est fini. N’a pas besoin de mettre le feu à vos cheveux. Dis-moi juste et laisse-moi continuer mon chemin. Les Losers le font aussi adéquatement que n’importe quoi.

