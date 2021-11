Un film de Noël étoilé s’empare du Top 10 de Netflix

Un nouveau film original de Netflix prend d’assaut le service de streaming cette semaine, mais il est un peu tôt pour les vacances. Netflix a sorti le Père Noël est de retour le dimanche 7 novembre aux États-Unis, et au moment d’écrire ces lignes, il est au numéro 8 du Top 10 des films. Reste à savoir s’il pourra conserver cette position jusqu’après Thanksgiving.

Le Père Noël est de retour est une comédie britannique de vacances mettant en vedette Kelsey Grammer, Elizabeth Hurley, John Cleese, Nathalie Cox et d’autres. Il est réalisé par Mick Davis et Philippe Martinez, et écrit par Martinez, Hannah Davis et David Conolly. Il raconte l’histoire de quatre sœurs réunies pour Noël dans un somptueux manoir du Yorkshire, en Angleterre, où elles découvrent un secret qui a déchiré leur famille lorsqu’elles étaient jeunes.

Les sœurs ont le nom de famille « Noël », donc le titre est assez littéral. Grammer joue leur père, James Christmas, qui a abandonné la famille et disparu il y a près de trois décennies, tandis que Caroline Quentin joue leur mère, Elizabeth Christmas. Elle a maintenant une liaison avec Oncle John Christmas (Cleese), au moins jusqu’à ce que le titre prenne effet.

Le film mélange la comédie burlesque avec le mélodrame familial et l’esprit de vacances bien-être, le tout dans un emballage soigné. Pour certains critiques, ce mélange est tout simplement trop pour une production. D’autres ont trouvé que c’était un ajustement parfait. De toute évidence, suffisamment de téléspectateurs occasionnels en profitent car il reste l’un des plus gros succès de Netflix quelques jours après sa première.

Noël est devenu une partie importante de l’image de marque de Netflix ces dernières années, avec des succès majeurs pour les fêtes sous la bannière « Netflix original film ». D’une manière ou d’une autre, le streamer a fait passer la préférence pour du matériel plus ancien et a fait une industrie de la sortie chaque année de promotions de Noël qui semblent laisser un impact immense.

Cette année ne sera pas différente – Le père Noël est de retour est en fait la troisième sortie de l’année sur le thème de Noël pour Netflix, après The Claus Family et Love Hard. La prochaine est Christmas Flow, une série originale présentée en avant-première le mercredi 17 novembre. Le week-end de Thanksgiving verra une grande poussée avec The Princess Switch 3: Romancing the Star jeudi et Blown Away Christmas vendredi.

Bien sûr, ceux qui ont besoin d’un peu plus de temps pour se mettre dans l’esprit des fêtes peuvent toujours attendre décembre. Pour les lève-tôt, le Père Noël est de retour est en streaming maintenant.