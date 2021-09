Un film de Tom Cruise oublié trouve une nouvelle vie en streaming ⋆ .

Un oublié Tom Cruise le film trouve une nouvelle vie en streaming en ce moment. L’acteur de Top Gun a figuré dans d’innombrables blockbusters au cours des dernières décennies, mais même avec la puissance des stars de Cruise, tous ne peuvent pas être des succès. Certains échouent fort et sont donc connus pour leur notoriété – comme The Mummy en 2017 – tandis que d’autres gagnent une somme d’argent raisonnable et reçoivent des critiques décentes, puis disparaissent en quelque sorte. Comme l’Oblivion de 2013.

Entre le lanceur de franchise Jack Reacher de 2012 et le célèbre Edge of Tomorrow de 2014, Cruise a réalisé cette science-fiction post-apocalyptique de Tron: Legacy’s Joseph Kosinski, basée sur son roman graphique inédit, qui se déroule en 2077, après que l’humanité a abandonné la Terre après une guerre avec des extraterrestres. Le poids lourd hollywoodien incarne Jack Harper, qui est renvoyé dans le monde abandonné pour entretenir des drones qui traquent les extraterrestres restants – connus sous le nom de charognards. Mais sa mission le conduira à découvrir la vérité cachée sur la guerre et les secrets de son propre passé.

Grâce à un budget de 120 millions de dollars, Oblivion a gagné 287,9 millions de dollars dans le monde. Cependant, les critiques ne correspondaient pas exactement à son succès au box-office, le film suscitant généralement des critiques pour son scénario mince, bien que les visuels de Kosinski aient été loués, tout comme les bonnes performances de Cruise. Sur Rotten Tomatoes, il atteint un score de critique de seulement 53%. Mais le public en streaming doit l’aimer car il s’agit actuellement du 10e titre le plus populaire sur Hulu ce week-end, selon Flix Patrol.

Cruise et Kosinski ont également dû aimer travailler ensemble alors que le réalisateur et la star s’associent à nouveau pour Top Gun: Maverick de 2022, la suite tant attendue du succès de Cruise en 1986. Cela vole dans les salles en mai prochain. Et quelques mois plus tard, Cruise reprendra un autre de ses rôles les plus emblématiques – l’agent du FMI Ethan Hunt – dans Mission: Impossible 7, qui devrait enfin sortir sur les écrans en septembre 2022.

Tu peux regarder Tom Cruise dans Oblivion sur Hulu maintenant.