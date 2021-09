Un film de vampire terrible trouve une nouvelle vie en streaming ⋆ .

in

Vous vous souvenez de l’univers sombre ? Ce n’est pas grave si vous ne le faites pas, la tentative ambitieuse et finalement malavisée d’une mythologie partagée basée sur l’écurie de monstres classiques d’Universal a disparu en un clin d’œil, avec The Mummy de Tom Cruise s’avérant si mal que même le studio a admis l’ensemble l’idée a été un échec.

Réinventer des personnages tragiques en tant que stars de superproductions à méga budget alimentées par des noms de premier plan était bizarre au début, mais ce n’était même pas la première tentative d’Universal de mettre à jour sa liste emblématique de choses qui se cognent dans la nuit, bien que tout le monde en dehors du la production a essayé assez fort de prétendre que Dracula Untold n’a jamais existé presque dès sa sortie.

Une fois le tournage terminé, un épilogue a été ajouté lors des reprises qui ont déplacé l’action jusqu’à nos jours, qui a été conçu pour que Luke Evan’s Vlad devienne une partie récurrente de l’univers sombre aux côtés du maître vampire de Charles Dance, uniquement pour le réalisateur de The Mummy Alex Kurtzman de l’ignorer immédiatement comme canon.

Dracula Untold a étonnamment bien performé sur Netflix au début de cette année, et il a maintenant réussi le même tour sur Hulu, ayant atteint la huitième place sur la liste des services de streaming les plus regardés selon FlixPatrol. Pas mal pour une bombe au box-office qui ne pouvait rassembler qu’un score de 25% pour Rotten Tomatoes, et qui n’était même pas recherchée par la franchise qu’elle était censée lancer.