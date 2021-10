Un film d’horreur canadien obscur prend un nouveau souffle en streaming ⋆ .

Octobre est le moment idéal pour s’installer avec une bonne horreur film. Lorsque la saison effrayante arrive, de nombreux films d’horreur, nouveaux et classiques, montent dans les classements en streaming alors que les gens tentent de se faire peur. Et en ce moment, un film d’horreur canadien domine les charts de streaming.

Selon Flixpatrol, le film d’horreur de 2021 The Retreat est actuellement le 7e film le plus populaire sur Hulu. Un exploit impressionnant pour un film qui a reçu peu de battage médiatique avant la sortie. Le film suit Renée et Valérie, un couple de lesbiennes à la croisée des chemins. Alors que le couple s’aime, leurs personnalités conflictuelles entraînent souvent des frictions.

Heureusement, une escapade d’un week-end dans la campagne canadienne pour planifier le mariage d’un ami leur donne la chance de se détendre et de travailler sur leurs problèmes. Hélas, ce plan déraille rapidement car les filles se retrouvent en danger alors qu’un groupe de militants extrémistes souhaite les tuer tous les deux. Cela oblige les filles à courir pour leur vie et à se battre bec et ongles pour survivre alors qu’elles essaient de rester ensemble.

The Retreat a été réalisé par Pat Mills et a été écrit par Alyson Richards. Richards a déclaré qu’elle visait à subvertir les attentes avec le film et que Renee et Valerie ont délibérément évité ou déformé les clichés finaux des filles trouvés dans de nombreux films slasher, y compris les filles évitant les pièges et les dangers courants. Tommie-Amber Pirie et Sarah Allen incarnent le couple principal et livrent une performance exceptionnelle. Ils agissent comme des durs à cuire tout au long de la durée d’exécution, ce qui donne souvent à ce film l’impression d’être une version féminine des derniers films d’Evil Dead.

Cependant, la réponse au film est décemment mitigée, de nombreux critiques donnant des notes faibles ou médiocres. Beaucoup ont souligné que le film n’est pas profond et semble générique à certains moments, ce qui n’est qu’aggravé par la durée d’exécution décemment courte. Pour cette raison, le film a un score critique de 76% sur Rotten Tomatoes. Le public semblait d’accord avec la plupart des critiques, et le film a un score d’audience de 59% sur le service, avec de nombreuses critiques d’utilisateurs disant que le film était générique et exagéré.

Cependant, les points de vente axés sur l’horreur étaient beaucoup plus gentils avec le film. Beaucoup l’ont félicité pour être à la fois un film d’horreur dirigé par des lesbiennes et une subversion fascinante des tropes d’horreur. En fait, quelques médias d’horreur ont déclaré qu’ils pensaient que le film était légèrement trop subtil avec ses subversions et aurait dû en faire plus, poussant le film à se rapprocher de quelque chose comme Cabin In The Woods.

The Retreat est un excellent film slasher. Bien qu’il ne soit pas aussi révolutionnaire que certains le souhaiteraient, le casting principal et le rythme rapide en font une expérience vraiment amusante, parfaite pour une soirée d’automne fraîche. Si vous cherchez un film queer pour profiter de cette saison d’Halloween, alors La retraite devrait être sur votre liste de surveillance.