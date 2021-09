Un film Disney des années 80 est en train de redémarrer

Disney Studios relance son film de science-fiction de 1986 Flight of the Navigator, mais cette fois avec une torsion. Une femme jouera le rôle principal de la reprise, avec Bryce Dallas Howard attaché en tant que producteur et réalisateur du projet pour Disney +. Joey Cramer, Sarah Jessica Parker et Veronica Cartwright ont joué dans le film original, qui suivait l’histoire d’un garçon qui s’aventure huit ans dans le futur à partir de 1978, où il est confronté à un vaisseau extraterrestre comique nommé Max (exprimé par Paul Reubens). Les deux se lancent ensemble dans une folle aventure.

“Je suis ravi de la relance de #FlightOfTheNavigator (et de tous les jeux de mots spatiaux qui vont avec)”, a déclaré Howard, extrêmement ravi de partager la nouvelle sur Instagram. Elle a également demandé à ses abonnés de sonner avec leurs moments préférés de l’original dans sa section de commentaires. Comme elle-même est fan du film galactique, elle a taquiné l’un des siens en partageant trois emojis de chien.

Le film de 1986 a été en grande partie un succès pour le studio, engrangeant 18,6 millions de dollars au box-office national. Randal Keiser, le réalisateur derrière Grease et The Blue Lagoon, a dirigé le film original. Michael Burton et Phil Joanou ont écrit le scénario. Le partenaire de production de Howard, John Schwartz, produira également le remake aux côtés de Justin Springer.

Howard a établi une relation décente avec Disney, ayant travaillé avec le studio sur un certain nombre de projets. Elle a réalisé deux épisodes de Star Wars : The Mandalorian pour Disney+ ainsi que deux épisodes de son prochain spin-off, The Book of Boba Fett. Il n’est pas étonnant que la star de Jurassic World ait été félicitée pour ses talents de réalisatrice, étant donné qu’elle est la fille du célèbre réalisateur Ron Howard. Bryce avait précédemment expliqué qu’elle ne voulait rien dire concernant son lien familial avec Hollywood, déclarant au LA Times qu’elle s’était finalement mise à l’aise avec les gens connaissant la vérité. “Je n’étais pas sûr de ça quand j’étais plus jeune”, a déclaré Bryce au point de vente. “Quand je suis allé à NYU, je ne dirais à personne mon nom de famille et je me suis dit : ‘Non, papa, tu ne peux pas venir voir ma pièce parce que les gens pourraient te reconnaître.'”

“Pour moi, être bizarre à propos de quelque chose qui, honnêtement, n’a vraiment rien à voir avec moi – je viens de réaliser que c’est juste à courte vue”, a-t-elle ajouté. “Tant de mes pairs à NYU avaient des parents qui ne soutenaient vraiment pas qu’ils soient des artistes de quelque manière que ce soit, ce qui était tout à fait logique parce qu’ils avaient peur pour eux.”