Un film emblématique d’Alfred Hitchcock est en train d’être refait

Paramount Pictures développe un remake de To Catch A Thief, le film emblématique d’Alfred Hitchcock de 1955 qui se double de vacances ensoleillées de deux heures dans le sud de la France. Gal Gadot est attaché à la star et Eileen Jones est en pourparlers pour écrire, rapporte Deadline. Jones a été scénariste dans les émissions de Fox Lethal Weapon et Prodigal Sun.

To Catch a Thief était basé sur le roman de David Dodge et mettait en vedette Cary Grant dans le rôle de John « The Cat » Robie, un cambrioleur à la retraite vivant sur la Côte d’Azur. Lorsqu’une série de cambriolages commence, ciblant des visiteurs fortunés, Robie devient le principal suspect. Alors qu’il tente de se disculper en capturant le vrai criminel, il tombe amoureux de Frances Stevens de Grace Kelly, une touriste américaine en visite en France avec sa mère. Le scénario a été écrit par John Michael Hayes, qui a également travaillé avec Hitcock sur Rear Window, The Trouble With Harry et la version 1956 de L’homme qui en savait trop.

Il n’est pas clair si Gadot envisage de jouer le rôle de Kelly ou si le remake apportera des changements majeurs pour la transformer en cambrioleur essayant d’effacer leur nom. Gadot est productrice sur le projet avec son partenaire Pilot Wave Banner Jaron Varsano. Neal Mortiz produit sous sa bannière Original Film.

Quant à Jones, elle était scénariste et éditrice d’histoires dans la série Lethal Weapon de Fox. Elle a également écrit des épisodes de Prodigal Son et a été productrice de la série. Jones a récemment lancé une histoire intitulée Highwayman, qui a atterri à New Line. Margot Robbie et Christina Hodson ont signé pour produire le projet.

Gadot a été très occupé ces derniers temps. Elle a récemment joué dans Red Notice de Netflix et joue Wonder Woman pour Warner Bros.’ Films de DC Comics. Son prochain film est Mort sur le Nil, le film d’Hercule Poirot à plusieurs reprises retardé par Kenneth Branagh. Il sortira enfin en salles le 11 février.

Gadot travaille actuellement sur un film sur la reine égyptienne Cléopâtre. Kari Skogland (Le faucon et le soldat de l’hiver) a été embauché pour réaliser. Dans une nouvelle interview avec InStyle, Gadot a défendu la réalisation du nouveau film Cléopâtre, qui, selon elle, sera différent des films précédents sur le personnage historique.

« Je ne peux pas révéler grand-chose, mais je peux vous dire que nous allons célébrer l’histoire de Cléopâtre », a déclaré Gadot plus tôt ce mois-ci. « Nous allons montrer non seulement à quel point elle était sexy et attrayante, mais aussi à quel point elle était stratégique et intelligente, et quel impact elle a eu et a encore sur le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. J’ai regardé tous les films de Cléopâtre tout au long l’histoire, mais j’ai l’impression que nous racontons l’histoire que le monde a besoin d’entendre maintenant. »