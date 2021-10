Un film ‘Fortnite’ pourrait être en route pour Epic

Étant donné que Fortnite est de loin le plus grand jeu vidéo de ces dernières années, ce n’était qu’une question de temps avant que des discussions sur un long métrage n’aient lieu. Ce qui est fou, c’est que le développeur Epic Games lui-même pourrait même être derrière cela, a rapporté The Information lundi.

Le film Fortnite ferait partie des plans d’Epic visant à créer une nouvelle division de divertissement axée sur le « contenu vidéo scénarisé », qui fait probablement référence aux films. Plus tôt cette année, Epic a embauché trois anciens membres du personnel de LucasFilm pour diriger ses efforts de divertissement, dont Jason McGatlin, producteur de tous les récents films Star Wars de Disney. Jason McGatlin est maintenant président de la division des projets spéciaux chez Epic.

Préparez vos défenses et traversez The Sideways. Des cubes se sont écrasés sur l’île et c’est à nous de nous battre pour la survie de l’île… avant qu’il ne soit trop tard.#FortniteCubed pic.twitter.com/3xczBYKmBJ – Fortnite (@FortniteGame) 13 septembre 2021

Les deux autres recrues de LucasFilm sont Chris Furia, dont le titre chez Epic est vice-président du financement de la production, et Lynn Bartsch, dont le titre chez Epic est responsable des affaires commerciales. Furia était producteur sur Star Wars : The Rise Of Skywalker, tandis que Bartsch travaillait sur la récente série Star Wars : The Bad Batch.

Il est important de noter qu’un film Fortnite n’est pas encore une chose sûre, seulement il y a eu des discussions internes. Étant donné la fréquence à laquelle il y a des croisements Fornite avec Marvel, Star Wars et pratiquement tous les autres grands films sortis au cours des dernières années, il est difficile d’imaginer que cela n’arrivera pas finalement. Espérons que si jamais cela se manifeste, nous mettrons à jour notre meilleure liste d’adaptations de films de jeux au lieu de notre pire liste d’adaptations de films de jeux.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Les 10 meilleures adaptations de films de jeux vidéo de tous les temps