Un film meurtrier de Netflix se fraye un chemin dans le top 10

L’accent mis par Netflix sur le contenu original s’avère être un succès, car un autre film original de Netflix a connu le succès en tant que l’un des titres les plus populaires actuellement sur la plate-forme. Le néo-meurtre-mystère In for a Murder, ou W jak morderstwo dans son polonais natal, a fait ses débuts sur la plate-forme le mardi 19 octobre, se faufilant rapidement dans les charts de streaming de Netflix, qui présentent les films et séries les plus populaires sur le plate-forme au quotidien.

Basé sur un roman de Katarzyna Gacek, In for a Murder met en vedette Anna Smolowik dans le rôle de Magda, une mère au foyer et une lectrice passionnée d’histoires policières. Sa vie autrement ennuyeuse et banale est bouleversée suite à la découverte d’un cadavre dans sa ville pittoresque. Alors qu’elle commence à enquêter sur le meurtre de la femme, elle découvre les secrets les plus profonds des habitants de sa petite ville. Avec Smolowik, le drame met en vedette Pawel Domagata, Szymon Bobrowski et Piotr Adamczyk. Il est dirigé par Piotr Mularuk.

Au cours de la semaine qui a suivi ses débuts sur Netflix, In for a Murder a connu une séquence dans le Top 10 des listes de diffusion en continu. Bien que le film ne soit pas encore entré dans la liste globale des 10 meilleurs – qui est actuellement dominée par Locked & Key, Squid Game et You, le thriller original qui a récemment sorti sa troisième saison et est actuellement le titre le plus populaire sur Netflix. – il était n ° 10 parmi les films lundi après s’être classé n ° 8 dimanche, bien qu’il soit depuis lors sorti du classement. In For a Murder connaît toujours un succès dans le Top 10 dans d’autres pays, notamment en Argentine, où il se classe n ° 3 parmi les films, et en Pologne, où il est le film n ° 2, selon les données de FlixPatrol.

Malgré son succès mondial sur la plateforme, In for a Murder ne remporte pas forcément des critiques élogieuses. Le site de critique Leisure Byte a attribué au film trois étoiles sur cinq, doublant In for a Murder « une approche directe du genre » qui est « une bonne montre pour les jours ennuyeux ». Decider, quant à lui, a déclaré que le film méritait une étiquette « à sauter », écrivant que « vous devez admirer la performance gagnante de Smolowik. Mais au-delà de cela, In for a Murder est surtout un raté ». Cependant, la majorité des personnes interrogées sur un sondage Twitter ont déclaré que les autres devraient diffuser le film plutôt que de le sauter.

In for a Murder n’est qu’un titre de la longue programmation de streaming Netflix and Chills. Cette programmation propose une compilation des meilleures séries et films à diffuser sur la plate-forme pour la saison d’Halloween. Vous pouvez consulter la liste en cliquant ici.