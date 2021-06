Un film que seul Cannon aurait pu faire 10z viral

]]>]]>

Tom Jolliffe revient sur un moment décisif dans le canon de Cannon Films…

Quel est le mo-fo le plus fou d’un film que vous ayez jamais vu ? Il y a eu plein de films étranges. La beauté du cinéma réside dans sa variété. J’ai écrit sur un film légèrement plus acclamé par la critique que Cannon a fait appelé Train hors de contrôle. J’ai suggéré que c’était peut-être le couronnement de Cannon. C’est certainement un excellent film et il est venu avec le genre d’éloges qui n’est pas souvent associé à Cannon (et en fait pas associé au film dont je suis sur le point de discuter).

Cannon a un public dévot et culte. Selon le coin de fandom Cannon sur lequel vous vous retrouvez, vous verrez un canon Cannon particulier, régulièrement présenté comme le meilleur du groupe. Ce pourrait être le Maîtres de l’univers fans, le Train hors de contrôle fans, Le Ninja III : La Domination fans, et un certain nombre d’autres favoris fermes qui ont tendance à se placer régulièrement sur des podiums. Il y en a un autre… il s’agit des vampires de l’espace. Il y a tout ce qui est bon, mauvais, laid et infâme que vous associez à Peak Cannon.

Cannon avait cette grande qualité, dans leur faste, de faire paraître les films à l’unisson, bon marché et chers. Dans Force de vie, vous avez probablement le film le plus cher qu’ils ont produit. Il existe de nombreux plans VFX, une gamme d’effets, de décors, de miniatures, de prothèses et plus encore à l’ancienne. Dans l’ensemble aussi, la plupart des effets visuels de Force de vie ont assez bien vieilli. Cannon était une anomalie. Leurs débuts étaient en grande partie dans des films et une exploitation poubelle à très petit budget, avant de consacrer plus d’argent à des productions de plus en plus importantes, ainsi qu’à la possibilité de les distribuer également. Pourtant, il y avait toujours le sentiment qu’ils n’avaient jamais perdu ces débuts d’exploitation.

J’ai déjà mentionné que Cannon avait grandi au milieu des années 80 pour avoir une prédilection pour la cueillette de talents renommés. Cela ne s’est pas seulement étendu aux acteurs (Stallone a fait quelques films, tandis que Charles Bronson et Chuck Norris sont devenus des têtes d’affiche synonymes ayant déjà fait leur nom) et aux réalisateurs, mais à d’autres talents de l’équipe. ‘Ces miniatures dans Guerres des étoiles superbes…’ ou ‘Ces effets de créatures sont superbes, qui les a créés ?’ Ils n’avaient pas peur d’investir dans de bons cinéastes, équipes d’effets, compositeurs et tout le reste. Force de vie par exemple, un directeur de la photographie connu pour un certain nombre de films de Bond et Le retour du Jedi. Il a Henry Mancini (La panthère Rose) composer. Beaucoup d’entre eux étaient peut-être des anciens élèves au bord ou au milieu d’un ralentissement de leur carrière, mais peu importe, Cannon a bondi. Ensuite, l’équipe de maquillage et d’effets visuels qui avait travaillé sur n’importe quoi de Guerres des étoiles à un certain nombre de classiques de l’horreur (Bob Keen par exemple, une légende du genre horreur) composent également les départements du film.

En conséquence, avec la direction de l’icône d’horreur Tobe Hooper, Force de vie est un très beau film. Des séquences d’ouverture de l’espace avec un équipage explorant un vaisseau extraterrestre, masqué par une comète, à tout ce qui se trouve au-delà (et une finale de tempête de grange), cela ressemble à un film aussi grand que la plupart des films emblématiques à gros budget de l’époque. Ce groupe d’astronautes exhume des artefacts du vaisseau extraterrestre, dont trois humanoïdes apparemment sans vie ou dans le coma (deux hommes et une femme). L’équipage du navire est découvert décimé, après un incendie apparent, avec les trois humanoïdes intacts. Lesdits vampires de l’espace sont ramenés sur Terre et, en commençant par la femme, s’échappent et commencent à saper les gens de leur force vitale.

Il y a un nom qui va forcément faire rougir un Cannon-ite et nécessiter une douche froide presque immédiate… Mathilda May. Je suis un Cannon-ite, je serai de retour sous peu… ouais, et c’est ici que Cannon fait le film d’une manière si incontestablement Cannon. May, une actrice française, qui avait 19 ans à l’époque, passe à peu près la totalité du film nue. C’est une vampire de l’espace qui utilise sa féminité pour attirer les hommes vers leur destin, drainant leur force vitale. Ce n’est pas un film qui aurait le feu vert en 2021, c’est sûr, certainement pas à ce niveau de budget. Parmi tout cet art cinématographique et visuel, ce côté légèrement louche / trash qui a aidé Cannon à atteindre son ascension est pleinement en vigueur. Cela étant dit, ce n’est pas sans déclaration, et ces hommes lorgnant si impuissants devant la vue d’une femme nue de 19 ans, considérée comme humanoïde plutôt qu’humaine, rencontrent leur perte. En fin de compte, le gars qui la désexualise et qui n’est pas si fasciné par les seins (joué par le nominé aux Oscars Peter Firth, avec juste le moindre indice de « qu’est-ce que c’est que ça ? ») est celui qui peut vaincre les vampires de l’espace. Au moins jusqu’à ce qu’il atteigne un point où il reste en quelque sorte incapable de faire quoi que ce soit jusqu’à ce qu’un peu d’abnégation de la part de quelqu’un d’autre sauve la situation. Cela dit, l’échelle de l’exploitation à la déclaration féministe penche certainement beaucoup plus favorablement du côté de l’exploitation.

Pourtant, même dans leurs formes les plus misogynes, chauvinistes, xénophobes ou carrément maladroites, Cannon a toujours eu un certain charme affable et effronté (aidé par le sentiment indéniablement des années 80), ne serait-ce que parce qu’ils étaient si stupides sans vergogne. Force de vie dérive de scène en scène, réécrivant continuellement les règles de leur concept de vampire de l’espace, ne s’installant jamais vraiment sur une idée claire de qui, quoi, comment et pourquoi. ‘Elle a changé de corps…’ Oh… d’accord… ouais, je suis d’accord avec ça… Le film est dingue, mais il est toujours divertissant dingue. Patrick Stewart est possédé à un moment donné par le vampire de l’espace nu. Si vous pensiez que la vue de Stewart canalisant Famke Janssen dans X Men (quel qu’il soit) avait l’air idiot, vous n’avez encore rien vu. Il réussit cependant avec l’aplomb que seul un conseil formé au théâtre marchant comme Stewart pourrait le faire. Sa séquence finale aussi, est quelque chose à voir avec un effet visuel à la fois un peu génial et un peu merdique. Merde… c’est un mot qui devrait être inventé et inventé directement pour être associé à Cannon Films.

Donc, si vous cherchez de l’inspiration pendant l’auto-isolement. Si vous cherchez à commencer un sentiment d’évanouissement contre nature sur Mathilda May, ou si vous voulez quelque chose qui vous fasse dire « wow » et « qu’est-ce que c’est ? dans une égale mesure, alors Force de vie est le film qu’il vous faut. Artistiquement tant à admirer. Tellement de bricolage. Ensuite, un script avec tant de lignes hilarantes (involontairement) et de chutes logiques que vous terminerez le film avec les yeux croisés. Un film qui vous désensibilisera presque à tout type de sensation de titillation dans les 10 minutes suivant le début parce que vous avez été bombardé par la forme nue de May. Même le signal musical d’ouverture apportera un retour soudain à des centaines de bandes-annonces d’action-aventure de l’époque qui réutilisaient le thème d’Henry Mancini.

C’est peut-être le film le plus brillamment merdique jamais réalisé. Avez-vous vu Force de vie encore? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux @flickeringmyth…

Tom Jolliffe est un scénariste primé et un cinéphile passionné. Il a un certain nombre de films en DVD/VOD dans le monde et plusieurs sorties en 2021/2022, dont Renegades (Lee Majors, Danny Trejo, Michael Pare, Tiny Lister, Nick Moran, Patsy Kensit, Ian Ogilvy et Billy Murray), Crackdown, When Darkness Falls et War of The Worlds: The Attack (Vincent Regan). Trouvez plus d’informations sur le meilleur site personnel que vous ayez jamais vu… https://www.instagram.com/jolliffeproductions/

