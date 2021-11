Un film romantique de Brooke Shields fait pâlir les utilisateurs de Netflix

La saison des vacances est à nos portes et Netflix déploie de nouveaux originaux pour plonger les streamers dans l’esprit de Noël. Sa dernière comédie romantique originale, Un château pour Noël, met en vedette Brooke Shields et Cary Elwes, et les téléspectateurs tombent déjà amoureux de la romance et du paysage écossais. Un château pour Noël est sorti sur le service de streaming le 26 novembre, et il est déjà en train de déchirer le top 10 des charts, atteignant la 3e place du classement des films et la 5e au total.

Shields incarne Sophie, une romancière qui a gagné la colère de ses fans après avoir tué le héros de sa série de livres pour faire face à son divorce. Pour échapper au contrecoup, Sophie se rend en Écosse pour écrire en toute tranquillité et visiter le vieux château qui a une signification particulière pour sa famille. À son arrivée, elle rencontre Myles (Elwes), le duc qui possède actuellement le château mais doit le vendre pour payer les dettes du domaine. À son grand dam, Sophie veut l’acheter. C’est une romance à la fois ringarde et charmante pour les amoureux qui sera certainement le choix le plus confortable pour votre prochaine soirée cinéma.

Châteaux ✔️

Noël ✔️

La campagne écossaise vierge ✔️

Deux icônes des années 80 ✔️ A CASTLE FOR CHRISTMAS, avec Brooke Shields et Cary Elwes, réalisé par Mary Lambert, a tout ce dont vous avez besoin pour la parfaite montre de vacances. Maintenant sur Netflix ! pic.twitter.com/FnxSmZC0me – NetflixFilm (@NetflixFilm) 26 novembre 2021

Shields a parlé à . de la création d’un château pour Noël, et il semble que le tournage en Écosse ait été plutôt idyllique. « C’était tout et plus », s’est exclamé Shields. « Parce que nous étions entourés – Pat Campbell a fait ce set incroyable – donc tout était réel et authentiquement écossais. Et c’était incroyable. Et c’était un rêve. »

« Mais après avoir terminé, nous continuions. Nous dînions tous ensemble et buvions du whisky ensemble et apprenions à danser le cèilidh et à tricoter, et tous les soirs, les tricoteuses et moi nous rencontrions dans cette petite section de pub et bois du whisky et tricote », a poursuivi Shield. « Et mon tricot est sorti tout comme ça [waves hands]. Mais peu importe. C’était tout ce que vous pouvez imaginer. Je veux dire, quand vous faites de l’équitation, en fait sur ce terrain et à quel point c’était beau, cela ressemblait autant à un fantasme qu’à le regarder. »