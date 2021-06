Un film si choquant et dévastateur arrive sur Netflix que beaucoup ne peuvent pas le terminer | Divertissement

in

Parfois, le film le plus inattendu crée un gros buzz, et celui qui arrive bientôt sur Netflix en est le meilleur exemple.

Il est plus que prouvé que Netflix sait tirer parti de ses films. Parfois, il réussit à faire des œuvres à petit budget partout sur la planète et à d’autres moments, il obtient des films qui suscitent beaucoup de polémiques, qui finissent aussi par être de la publicité. La semaine prochaine, on arrive sur la plate-forme qui a suscité l’intérêt en raison de la difficulté à voir entier pour certaines personnes.

Enlevé : la vérité Lisa McVey est un téléfilm canadien qui raconte l’enlèvement d’une jeune fille de 17 ans qui a déjà une vie compliquée qui l’a poussée à travailler tôt pour subvenir aux besoins de sa famille. Lisa McVey est kidnappée et maltraitée, mais quand elle rentre chez elle, personne ne la croit.

L’un des aspects les plus importants du film est que C’est basé sur des événements réels. Connaître une partie de ce qui s’est passé fait que l’histoire mettant en vedette le presque nouveau venu Shelby Bain est considérée avec une plus grande angoisse.

Pendant les images, son retour à la normalité et comment ne trouve la compréhension que chez un détective qui y croit et pensez que, non seulement elle a été kidnappée, mais son ravisseur était un tueur en série qu’ils recherchent.

Bien que le film n’ait guère triomphé parmi les critiques, a éveillé une vague d’attention partout où il a été lancéÀ tel point que des journaux comme The Independent consacrent des articles à l’histoire, à ce qui s’est passé après ce qui est raconté dans le film et au choc que le voir procure à certaines personnes.

Dans ., ils ont compilé certains des avis partagés sur les réseaux sociaux à propos de Kidnapped : La vérité de Lisa McVey, comme celui-ci:

Croyez-moi : l’enlèvement de Lisa McVey a été la chose la plus difficile mais la plus inspirante que j’aie jamais vue😭 – Potter (@_CharElizabeth_) 4 juin 2021

On ne sait pas s’il est bon de l’aborder conditionnée par tout ce qui est extra-cinématique, mais on verra comment ça marche en Espagne et si ça provoque les mêmes impressions qui se vivent dans d’autres pays. En tout cas, au 15 septembre nous aurons la réponse.

Qualification: Kidnappé : La vérité sur Lisa McVey (Croyez-moi : L’enlèvement de Lisa McVey)

Année de sortie: 2018

Durée: 87 minutes

Plate-forme: Netflix