un film sur l’amour sur Instagram

Stéphane Il mène une vie tranquille et quelque peu monotone. Parmi les paysages de Pays Basque, les plats qu’il prépare chaque jour dans son restaurant et les relations familiales qui se sont refroidies au fil des années, ce chef qui bat son plein crise des années cinquante, vous donnez une nouvelle direction à votre vie lorsque vous rencontrez Soo. Au milieu d’émoticônes d’amour, de dialogues qui enflamment la chaleur du cœur et de beaucoup de fantaisie, les deux discutent Instagram et petit à petit Soo devient la muse de l’inspiration de Stéphane et la raison pour laquelle il entreprend un voyage vers Séoul, qui le fait traverser de nombreuses émotions, se connecter avec de nombreuses personnes et surtout, se reconnecter avec lui-même et son envie infini de vivre.

Après le succès de La famille Bélier, le réalisateur français, Eric Lartigau revenir au grand écran avec #Je te suis, qui s’intitule à l’origine # JeSuisLà, une comédie romantique à l’heure des relations virtuelles. Avec le comédien français Alain Chabat qui a joué dans des films comme Le goût des autres Oui Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, et l’actrice sud-coréenne, Doona bae, participant de L’hôte, Royaume et la série Sens8, ce film amusant, réfléchit sur la force des relations entretenues sur Internet, l’amour idéalisé et les voyages dans des cultures lointaines pour sauver l’intuition de la vie.

Co-écrit par Lartigau et le scénariste, Thomas bidegain, avec qui le réalisateur avait déjà partagé le succès de La familia Bélier, l’un des faits les plus intéressants de cette production est que son histoire était basée sur des cas réels documentés dans ce pays asiatique.

« Quand nous sommes arrivés en Corée, à l’ambassade, ils nous ont dit que, quatre fois par mois, ils devaient rapatrier des personnes qui avaient rencontré des femmes coréennes, avec lesquelles elles n’avaient jamais pu communiquer. Cette histoire et ce voyage m’ont semblé captivants, car ils disent quelque chose sur la virtualité possible et absurde à laquelle peuvent conduire les réseaux sociaux. Elle ouvre la porte au fantasme, à la possibilité d’un amour trop idéalisé. Chacun peut facilement créer sa propre histoire. J’étais attiré par l’idée d’essayer de comprendre le mécanisme qui pousse une personne en quête d’amour et d’absolu, et son corollaire : Que se passe-t-il lorsque le fantasme est transféré à la réalité concrète ?», a expliqué le réalisateur.

#Je te suis a dû reporter sa première en 2020 en raison de la pandémie. Pourtant, aujourd’hui, il a déjà été présenté dans 38 pays et faisait partie de la sélection officielle du Corée du Sud BIFF, en plus des autres festivals au Portugal, en Australie, aux Pays-Bas, en Italie et en Irlande, avec un bon accueil du public.

Ce film arrive en Colombie ce 30 décembre à Cinéma Colombie, pour nous accompagner dans cette année qui se termine et la suivante qui vient, en s’amusant, tout en nous aidant à réfléchir sur le monde et les relations que nous construisons et habitons.

Vous pouvez voir ici la bande-annonce de ce charmant film :