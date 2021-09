Un film X-Men violent s’empare de Hulu en ce moment ⋆ .

in

Pour de nombreux films du catalogue X-Men, le streaming a été un endroit pour trouver une nouvelle vie. Bien que ce film ne soit peut-être pas aussi vieux ou oublié que d’autres, l’une des dernières productions X-Men sortie sous la bannière Fox⏤Logan⏤ domine Hulu en ce moment.

Le film est l’un des plus graphiques de la liste X-Men, avec sa seule véritable concurrence provenant des autres Deadpool et Deadpool 2 classés R, mais contrairement à ces films, Logan affiche un ton sérieux et parfois sombre. Le film voit également Hugh Jackman revenir au rôle emblématique de Wolverine pour ce qui pourrait être la dernière fois.

Après avoir vu la progression de Wolverine tout au long de la série principale X-Men, ce film suit un Logan plus âgé alors qu’il traite des maux de son passé, de la chute des X-Men et de la guerre continue contre les mutants.





Logan est déterminé à économiser de l’argent pour que lui et Charles Xavier, joué à nouveau par Patrick Stewart, puissent partir en haute mer pour vivre le reste de leurs jours. Ce plan change lorsqu’un jeune mutant émerge qui semble avoir un lien distinct avec Logan.

Logan fait un excellent travail non seulement en fusionnant de superbes scènes de combat avec une violence frappante, mais aussi en racontant une histoire qui vous fait prendre soin des personnages, ce qui conduit à de nombreux moments à vous serrer le cœur.

Que vous soyez un fan de Hugh Jackman, des X-Men ou que vous cherchiez simplement un film de super-héros à découvrir, ne cherchez pas plus loin Logan, disponible en streaming dès maintenant sur Hulu.