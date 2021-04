Un fils de 18 ans poursuit après la mort de son père lors d’un concours de mangeurs de tacos z .

Dana Hutchings (à droite) est décédée d’étouffement alors qu’elle participait à un concours de dégustation de tacos en Californie (Photos: AP / Facebook)

Le fils de 18 ans d’un homme qui s’est étouffé à mort lors d’un concours de mangeurs de tacos poursuit les organisateurs pour négligence. Le procès de Marshall Hutchings allègue que son père, Dana Hutchings, 41 ans, n’a pas été informé des risques et du danger de participer à un concours de restauration.

Dana s’est effondré quelques minutes après le concours de nourriture au parc Chukchansi lors d’un match de baseball de la ligue mineure Fresno Grizzlies en Californie en août 2019. Sa bouche était pleine de tacos mâchés et non mâchés qui obstruaient son système respiratoire, selon le procès selon The Fresno Bee.

Le personnel du parc a immédiatement commencé la réanimation cardio-pulmonaire, a utilisé un défibrillateur externe automatisé et a appelé le 911. Au moment où le personnel d’urgence est arrivé sur les lieux, Dana était inconsciente. Le père a été transporté au centre médical régional communautaire où il a été déclaré mort.

Dana est décédée d’étouffement, selon le bureau du coroner du comté de Fresno. Il n’avait jamais participé à un concours de restauration.

L’avocat de Marshall, Martin Taleisnik, a fait valoir que les concurrents du concours de restauration professionnel s’entraînent et se préparent physiquement avant les événements.

« Mais ce n’est pas toujours présent dans un concours de restauration amateur », a déclaré Taleisnik au journal. «Les conducteurs de cette épreuve auraient dû faire connaître les risques aux concurrents et prendre des mesures pour les protéger».

Le procès indique que Fresno Sports and Event, LLC, propriétaire des Fresno Grizzlies, « n’a pas pleinement informé le défunt, Dana Hutchings, de tous les risques qu’il acceptait lorsqu’il a accepté de participer au concours amateur de mangeurs de tacos ».

« Le manque d’informations décrivant tous les risques pour les mangeurs amateurs a été omis et M. Hutchings est entré dans la compétition avec des informations limitées sur tous les risques auxquels il acceptait », indique la poursuite. «Son hypothèse de risque a été faussée et, par conséquent, il n’a pas été en mesure d’assumer les risques qu’il prenait lorsqu’il a accepté de participer au concours».

Marshall demande des dommages-intérêts pour la mort de son père. Le montant n’a pas été divulgué.

