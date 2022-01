Un filtre à air de 100 £ pourrait aider à arrêter la propagation d’Omicron dans les écoles

Des élèves dans la salle de classe alors qu’ils retournent à l’école à la Copley Academy en septembre 2021 à Stalybridge, en Angleterre. (Photo par Anthony Devlin/.)

Une nouvelle étude de scientifiques et de médecins britanniques montre que l’utilisation d’un type particulier de filtre à air pourrait protéger des milliers de personnes contre la contamination par Covid dans les écoles

La recherche a révélé que ce que l’on appelle les filtres à air à particules à haute efficacité (HEPA) sont capables d’éliminer 60 à 90 % des gouttelettes d’aérosol dans les espaces clos.

Il offre de l’espoir face à l’Omicron qui est bien transmissible.

L’étude a été menée par le très respecté Wellcome Trust de l’University College de Londres et soutenue par le The Engineering and Physical Sciences Research Council.

Medic, le professeur Laurence Lovat, qui a dirigé les scientifiques, a déclaré que les résultats étaient un moyen important de permettre aux gens de rester en sécurité et pourraient aider à arrêter la transmission dans les écoles.

Il a déclaré: » Avoir un appareil HEPA permettra aux gens de s’asseoir les uns avec les autres pendant plus de 5 fois plus longtemps sans augmenter le risque de transmission de Covid-19.

L’ouverture des fenêtres réduit considérablement le risque, mais pendant les mois d’hiver, les ménages sont souvent réticents à le faire en raison du temps froid. Ainsi, les fenêtres sont souvent fermées, limitant ainsi le flux d’air à l’intérieur d’une pièce.

La recherche – qui attend d’être publiée dans une revue médicale de premier plan – pourrait être un moyen de contribuer à rendre les espaces clos beaucoup plus sûrs.

Les filtres HEPA peuvent être achetés en ligne pour aussi peu que 100 £. Une école entière pourrait être équipée pour quelques milliers de livres seulement.

Les experts disent que de tels dispositifs pourraient également aider à économiser les lieux d’accueil tels que les restaurants et les pubs en tant que dépenses relativement faibles pour les propriétaires, les filtres ne devant être changés que tous les quelques mois.

Ils pourraient également être utilisés comme un investissement rentable pour les écoles en mettant un ou deux dans chaque salle de classe.

Cela contribuerait à assurer la sécurité du personnel et des élèves et à éviter les perturbations de l’éducation.

Deepti Gurdasani, épidémiologiste à l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré que les filtres, en plus des masques faciaux, renforceraient la protection et auraient dû être utilisés dans les écoles il y a longtemps.

Le professeur Lovat a déclaré: « L’étude confirme ce qui est déjà généralement connu que de tels dispositifs sont vraiment efficaces pour retirer les gouttelettes de la circulation afin qu’elles ne puissent pas propager les infections transmises par les gouttelettes. »



