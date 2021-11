Un financement de 400 millions de dollars aide Gemini évalué à 7,1 milliards de dollars à construire un métaverse décentralisé

L’échange américain de crypto-monnaie Gemini lève 400 millions de dollars grâce à un financement en capital de croissance, dirigé par Morgan Creek Digital.

Les autres investisseurs incluent la société de capital-investissement 10T, ParaFi, le cabinet de conseil en gestion familiale Newflow Partners, Marcy Venture Partners et Commonwealth Bank of Australia. Pour Gemini, c’est la première fois que Gemini reçoit un financement externe.

A l’issue de ce financement, la plateforme Gemini est valorisée à 7,1 milliards de dollars US.

L’annonce disait :

« Avec cette ronde de financement, Gemini continuera à commercialiser des produits simples, innovants et sûrs, et fera progresser son expansion géographique. »

Dans une interview avec Forbes le 18 novembre, Taylor et Cameron Winklevos ont exprimé leur espoir que l’influence des Gémeaux s’étende au métaverse à l’avenir.

En plus de l’acquisition d’actions dans la société basée à Singapour NFT Alethea AI et Recur basée en Floride. Les frères ont acheté un terrain virtuel pour la construction d’un emplacement virtuel en trois dimensions en collaboration avec The Sandbox (SAND) Metaverse, basé à Hong Kong.

Tyler a dit que :

« Nous allons créer une expérience Gemini dans différents métavers, où vous pouvez aller sur Gemini et échanger, mais ce serait immersif au lieu de sur votre téléphone. »

Contrairement à Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook, l’objectif de Gemini est de décentraliser, ce qui offrirait plus de choix, d’indépendance et d’opportunités, et une technologie qui protège les droits et la dignité individuels.

Gemini, lancée par Cameron et Tyler Winklevoss en 2015, est une société de fiducie de New York réglementée par le Département des services financiers de l’État de New York (NYSDFS). Ils sont soumis aux exigences de réserve de capital, aux exigences de cybersécurité et aux normes de conformité bancaire définies par le NYSDFS.

Les jumeaux Winklevoss ont lancé Nifty Gateway, la plateforme de trading NFT de Gemini, en 2018. Grâce au marché en plein essor de NFT, Nifty Gateway a réalisé plus de 420 millions de dollars de ventes grâce à une collaboration avec 375 artistes uniques.

En 2020, l’échange Gemini des jumeaux Winklevoss a été agréé par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni. Il a également présenté une licence à l’Autorité monétaire de Singapour.

Source de l’image : Shutterstock