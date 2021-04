Un Fisker de fabrication américaine aiderait certainement FSR Stock

Cela fait si longtemps que les éditeurs d’InvestorPlace n’ont pas appelé mon numéro pour écrire sur Fisker (NYSE:FSR), J’avais complètement oublié le démarrage du véhicule électrique (EV) et le stock de FSR.

Dans mon dernier article sur la société à la fin du mois de décembre, j’ai suggéré que la deuxième étape de la construction d’un véhicule électrique serait différente pour Henrik Fisker. J’ai également suggéré que c’était un excellent achat à long terme d’environ 15 $.

Plus de trois mois en 2021, la FSR est en hausse de plus de 15% au 2 avril. C’est une performance bien meilleure que la S&P 500, Tesla (NASDAQ:TSLA) et Nio (NYSE:NIO).

Les investisseurs de VE peuvent être passés des deux plus grands producteurs de VE à certaines des pièces les plus spéculatives. Cela dit, ce n’est pas le genre de performance que les investisseurs attendent des investissements dans l’électrification.

Est-ce un problème pour FSR à l’approche de l’été? Je ne pense pas, et voici pourquoi.

FSR Stock et Foxconn

Quand j’ai lu pour la dernière fois Foxconn en 2020, son investissement dans le Wisconsin est resté une débâcle. Cependant, le 24 février, Foxconn et Fisker ont annoncé qu’ils avaient signé un protocole d’accord (MOU) pour construire ensemble des véhicules électriques. Foxconn construira jusqu’à 250 000 du deuxième concept de véhicule de Fisker.

Le premier véhicule de Fisker, l’Ocean SUV, devrait entrer en production au quatrième trimestre 2022. Il est construit par Magna International (NYSE:MGA). Le deuxième véhicule devrait sortir de la chaîne de montage Foxconn au quatrième trimestre 2023.

«La nouvelle collaboration entre Foxconn et Fisker va révolutionner le modèle de l’industrie automobile en introduisant les TIC [Information and Communication Technology] capacités – qui aident les constructeurs automobiles à accélérer leur transition vers des processus de fabrication et des modèles commerciaux nouveaux, innovants et efficaces », a déclaré son communiqué de presse conjoint.

En conséquence, il réduira de moitié le temps nécessaire pour mettre un nouveau véhicule sur le marché. Cela change la donne (si cela fonctionne) pour le développement des véhicules électriques.

La grande question est de savoir où Foxconn va construire son deuxième EV.

Fiskers de fabrication américaine

Alex Sirois d’InvestorPlace a écrit sur le partenariat le 1er avril. Il a suggéré que l’usine de Foxconn dans le Wisconsin pourrait être l’endroit où le Fisker No. 2 est construit.

Un article de Forbes est paru peu de temps après que les deux sociétés ont annoncé leurs plans pour un deuxième véhicule. Il a expliqué pourquoi Foxconn décidant de produire des véhicules électriques dans son usine vide du Wisconsin serait une victoire arrachée aux mains de la défaite.

«Si Fisker finit par construire des véhicules électriques avec Foxconn Technology Group dans le Wisconsin, comme cela semble probable, le nouveau développement étonnant pourrait faire un énorme gagnant de ce qui était un désastre de développement économique – et remettre l’État dans l’entreprise de fabrication de voitures pour la première fois en 13 ans », a écrit le collaborateur de Forbes, Dale Buss.

Buss a noté que Foxconn négocie actuellement avec le Wisconsin Economic Development Corp. renégocier son accord avec l’État. Apparemment, j’imagine, pour qu’il puisse produire des véhicules électriques plutôt que des téléviseurs.

Imaginez plus de véhicules électriques fabriqués aux États-Unis. Le président Joe Biden aimerait cela, j’en suis sûr. Mais ce n’est pas encore fini.

Thomas J. Falk Distinguished Chair in Business Russ Coff est cité dans The Badger Herald. Il est sceptique que les négociations de Foxconn conduiront à une production automobile substantielle dans le Wisconsin.

« » Je serais très surpris s’ils localisaient une usine de fabrication importante ici « , a déclaré Coff. « Cela dit, il n’est pas impossible que certains composants puissent être produits dans le Wisconsin, mais je ne m’attends pas à ce qu’une très grande installation d’assemblage soit installée ici. » «

Maintenant, cela ne signifie pas que Foxconn ne construira pas d’assemblage automobile en Amérique. Cela signifie simplement qu’il n’est peut-être pas situé dans le Wisconsin. N’oublions pas que de nombreuses voitures sont construites au Mexique, où les coûts de main-d’œuvre sont moins élevés.

Cependant, s’ils sont finalement construits en Amérique, vous pouvez parier que le stock de FSR sera supérieur à 17 $.

La ligne de fond

Matt McCall, d’InvestorPlace, estime que les taureaux EV peuvent faire mieux que Fisker. En outre, la concurrence pourrait envoyer le stock FSR à de nouveaux creux en conséquence. En fin de compte, il pense que les récompenses ne sont pas égales aux risques.

Je serais poliment en désaccord.

Fisker est-il un investissement spéculatif? Tu paries. Mais cela ne signifie pas que les accords conclus par Fisker avec Magna et Foxconn ne valent pas le papier sur lequel ils sont écrits.

Magna et Foxconn veulent toutes deux l’électrification des transports. Fisker est un moyen d’y parvenir. Je suis sûr que les deux entreprises sont loin d’avoir fini de signer des accords avec les producteurs de VE, petits et grands.

Comme je l’ai dit en décembre, si vous pouvez acheter près de 15 $, le risque / récompense commence à jouer en votre faveur.

Depuis longtemps, je n’ai rien lu qui change d’avis. C’est un excellent achat à long terme, bien que spéculatif. S’il reste sur son calendrier, je pourrais voir FSR atteindre 20 $ en 2021.

