Un flic de Baltimore pris en embuscade sous assistance respiratoire décrit comme une mère dévouée: « Le cœur d’un officier »

Un officier de police de Baltimore pris en embuscade sous assistance respiratoire est décrit comme une mère, une fille et une sœur dévouées, alors que les efforts de collecte de fonds se poursuivent après la fusillade nocturne.

L’officier Keonna Holley, membre de la force pendant deux ans, a été blessé par balle à 1 h 35 jeudi matin dans le bloc 4400 de Pennington Ave.

Le commissaire de police de Baltimore, Michael Harrison, a déclaré que l’officier avait été abattu à son poste désigné alors qu’il était assis dans son véhicule travaillant une nuit dans la zone à forte criminalité de Curtis Bay.

UN OFFICIER DE POLICE DE BALTIMORE ABATTU DANS UNE ATTAQUE DE « STYLE D’EMBUSCADE » CONTRE LE SOUTIEN À LA VIE :

L’officier de police de Baltimore, Keonna Holley, a été placé sous assistance respiratoire après une attaque par balle de style embuscade la semaine dernière.

« Elle incarne vraiment le cœur d’un officier qui se soucie vraiment de la communauté qu’elle sert et ce n’est pas qu’elle est dans la position qu’elle est maintenant. C’est la vérité. C’est honnêtement la vérité », Christine Lamonica, qui a travaillé aux côtés de Holley à Baltimore’s District Sud, a déclaré WBAL-TV.

« Je veux juste qu’elle se réveille et lui envoie ce SMS pour lui demander d’arrêter de m’ignorer, tu sais », a déclaré Lamonica. « Elle a toujours eu un moyen de vous faire sentir le bienvenu. Toujours vérifier sur vous. Toujours être cette personne qui voulait savoir que vous alliez bien. Et maintenant, c’est elle qui ne va pas bien. »

Les enquêteurs affirment que le tireur s’est approché par derrière et a tiré sur le véhicule en stationnement, qui a ensuite accéléré et s’est écrasé. Holley a été transportée d’urgence au centre médical de l’Université du Maryland.

Travon Shaw, 32 ans (à gauche) et Elliot Knox, 31 ans (à droite) sont tous deux inculpés pour la tentative de meurtre de l’agent Keonna Holley et le meurtre de Justin Johnson. (Police de Baltimore)

Le Dr Thomas Scalea du service de traumatologie de choc a déclaré jeudi soir dans une mise à jour que Holley était « gravement malade », avait subi une « thérapie opératoire » et restait aux soins intensifs « sur des mesures de réanimation complètes ».

Vendredi, deux arrestations avaient été annoncées – et les deux mêmes suspects accusés d’avoir blessé l’officier ont été impliqués dans une deuxième fusillade, l’homicide de Justin Johnson, 38 ans, qui s’est produit à environ 10 miles de là peu de temps après que Holley a été prise en embuscade.

Elliot Knox, 31 ans, et Travon Shaw, 32 ans, sont tous deux inculpés pour la tentative de meurtre de l’agent Holley et pour le meurtre de Johnson, qui s’est produit dans le bloc 600 de l’avenue Lucia. L’homicide s’est produit alors que les enquêteurs traitaient toujours la scène de la fusillade de Holley, dit Harrison.

« Justin est un gars tellement sympathique et je ne le connais pas assez derrière ce qu’il a fait personnellement, mais il a toujours été très sympathique », a déclaré sa voisine, Ronda Vercammen, à WBAL. « Il avait une petite fille. Une petite fille, et elle l’aimait tout simplement. »

L’Ordre fraternel de police de la ville de Baltimore a tweeté samedi que le syndicat collectait des dons par chèque ou carte de crédit pour Holley et sa famille.

Le personnel de l’éducation et de la formation du service de police de Baltimore collecte des dons via Venmo pour une carte-cadeau Visa à remettre à Holley et à sa famille. Leur directeur des communications a tweeté dimanche que 1 545 $ avaient été collectés jusqu’à présent, dépassant déjà l’objectif d’atteindre 1 000 $ d’ici lundi.

« La personne qui a fait ça à ma sœur, vous êtes un lâche », a déclaré Lawanda Sykes, la sœur aînée de l’officier Holley, lors d’une conférence de presse jeudi. « Tu as essayé de l’étouffer et de prendre quelque chose que tu ne peux pas. Elle est plus forte que tu ne le seras jamais. »

LA POLICE DE BALTIMORE RECHERCHE UN SUSPECT QUI A TORTEMENT TARDÉ UN PÈRE DEVANT DES ENFANTS

« Keona Holley est ma petite sœur. Ce que j’ai besoin que cette ville sache et comprenne, c’est qu’avant qu’elle ne soit officier de police, c’est une mère. C’est une fille. C’est une sœur. C’est une femme », a poursuivi la sœur de l’officier. « Elle a assumé ce travail, elle a assumé cette responsabilité. C’est un objectif de longue date de ma sœur de servir le service de police de la ville de Baltimore. Ma sœur s’est consacrée à ce travail. Elle est entrée tôt. Elle est restée plus tard. Elle a passé d’innombrables heures loin de ses enfants pour servir la communauté du district sud. »

En appelant toute personne disposant d’informations à se manifester, Sykes a dénoncé « Baltimore, nous nous tuons » et a décrit comment ses propres enfants ne peuvent pas jouer dehors en toute sécurité. L’agent Holley est mère de deux filles, qui se tenaient à côté de leur tante.

« Ma sœur se bat pour sa vie », a déclaré Sykes jeudi. « Je demande que vous la gardiez couverte. Que vous priiez pour elle. Que vous priiez pour nous. Comprenez que ma sœur, elle est le ying de mon yang. Tout ce que j’ai jamais connu. Elle est l’autre partie de moi. Et je refusez d’y renoncer. »

S’exprimant lors d’une deuxième conférence de presse vendredi, le commissaire de police a expliqué comment le groupe de travail régional sur les vols de voitures de la police de Baltimore a localisé jeudi les enquêteurs sur les homicides de véhicules identifiés comme étant liés à la fusillade de l’agent Holley. Il a été trouvé à travers une vaste zone de toile et de nombreuses séquences vidéo récupérées.

Une personne d’intérêt a également été identifiée, localisée et transportée à la section des homicides pour une entrevue. Les enquêteurs ont appris l’identité d’un deuxième suspect qui a été placé en garde à vue.

Alors que les enquêteurs traitaient la scène de la fusillade de l’agent Holley, un autre homicide par balle s’est produit dans le bloc 600 de l’avenue Lucia, a-t-il déclaré.

Un officier de police de Baltimore se poste près de l’intersection de W. North Avenue et de Pennsylvania Avenue à West Baltimore, MD, le vendredi 17 avril 2020. (Photo de Jahi Chikwendiu/The Washington Post via .)

« Ce que nous savons maintenant, c’est que les deux fusillades sont liées, comme nous savons maintenant que les auteurs de la fusillade d’Office Holley, ils ont ensuite quitté cette scène, se sont rendus sur Lucia Avenue et ont ensuite commis l’homicide du juge Johnson », a déclaré Harrison. « Nos pensées et nos prières avec sa famille, à qui nous avons également parlé. »

Deux armes ont été récupérées et auraient été utilisées dans les deux incidents, a-t-il déclaré.

« Les incidents odieux de cette semaine ont été un autre rappel tragique de la culture de la violence qui imprègne Baltimore », a déclaré Harrison vendredi. « Comme je l’ai dit hier soir, ceux qui commettent ces actes violents, effrontés et lâches dans notre ville devront répondre de leurs actes.

Harrison a remercié les partenaires locaux, étatiques et fédéraux qui ont aidé à l’enquête et a déclaré avoir reçu un appel du procureur général américain Merrick Garland, qui « engage toutes les ressources disponibles pour nous aider » et a félicité l’équipe pour la fermeture rapide de l’affaire.

« En ce moment, je ne peux pas exagérer à quel point nous sommes tous en colère et découragés par le fait que nous continuons d’avoir des membres de notre communauté qui ont l’intention de commettre des actes de violence, en particulier contre les forces de l’ordre », a déclaré vendredi la procureure de la ville de Baltimore, Marilyn J. Mosby. « C’est inacceptable et nous ne le tolérerons pas… Nous aurons une tolérance zéro pour ceux qui cherchent à utiliser la violence et le meurtre pour régler leurs griefs et les criminels qui le font seront poursuivis avec toute la rigueur de la loi. »