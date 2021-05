Un flic de l’Idaho lève 300000 dollars après avoir moqué la réponse de LeBron James au meurtre par la police de Ma’Khia Bryant (vidéo)

Le flic de l’Idaho Nate Silvester

* Une campagne GoFundMe pour un policier de l’Idaho a atteint plus de la moitié de son objectif de 500000 dollars après avoir été suspendu sans salaire pour moquerie James Lebron et la fusillade fatale de Ma’Khia Bryant par Columbus, police de l’Ohio.

Bryant a été tué par balle le même jour que l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre George Floyd, provoquant l’indignation immédiate. Les images Bodycam de l’incident montrent que l’agent Nicolas Reardon a tiré sur Bryant à quatre reprises alors qu’elle balançait un couteau sur une autre fille lors d’une altercation.

Le tweet initial de James indiquait «VOUS ÊTES SUIVANT #Accountability», accompagné d’un emoji de sablier et d’une photo de Reardon. Avant cela, James avait tweeté «RESPONSABILITÉ» après que Chauvin ait été reconnu coupable.

En quelques heures, James a supprimé le tweet, expliquant plus tard qu’il était utilisé pour répandre plus de haine.

Selon Insider, Bellevue, flic de l’Idaho Nate Silvester a enregistré une réponse vidéo à James intitulée «Here we go again», qui est devenue virale avec plus de 5 millions de vues.

«Envoi, je suis arrivé», a déclaré Silvester dans le téléchargement, faisant semblant de parler sur sa radio de police, alors que la musique de Spongebob jouait en arrière-plan.

«Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous poser le couteau s’il vous plaît, monsieur,» continua-t-il.

Il a ensuite fait semblant d’appeler James et a demandé: «Que pensez-vous que je devrais faire?» Silvester a continué à mettre en place un scénario fictif reflétant les circonstances présumées entourant la mort de Bryant.

«Eh bien, ils sont tous les deux noirs», dit-il. «Un gars essaie de poignarder un autre gars avec un couteau. La force mortelle est tout à fait justifiée. »

Il a poursuivi: “Donc vous ne vous souciez pas si une personne noire tue une autre personne noire, mais vous vous souciez si un flic blanc tue une personne noire même s’il le fait pour sauver la vie d’un autre noir?” Silvester a demandé à James.

Regardez ci-dessous:

Selon la page GoFundMe, Silvester aurait été suspendu sans salaire et aurait besoin d’une aide financière. L’effort, organisé par Gannon Ward qui s’est identifié comme le meilleur ami de Silvester, affirme que «la récente vidéo virale TikTok d’un flic appelant Lebron James a coûté au flic, mon meilleur ami du monde, l’officier Nate Silvester une suspension sans solde. Il a toujours son travail pour le moment, mais apparemment, la ville où il surveille n’a pas trouvé son TikTok aussi incroyablement comique et précis que les 4,5 millions de téléspectateurs, y compris certains grands réseaux d’information.

Il a poursuivi: «L’avenir est incertain. Je ne veux tout simplement pas voir mon ami perdre de l’argent pour cela, alors que c’était censé être satirique, et souligner une faille évidente dans la logique de Lebron. Veuillez donner ce que vous pouvez contribuer. Chaque dollar aide! Merci!!”

Silvester a remercié ses partisans, y compris un donateur anonyme qui a donné 5 000 $.

Regardez ci-dessous:

Le bureau du maréchal de Bellvue a publié une déclaration après que le premier Tik Tok soit devenu viral.

«Le bureau du maréchal de Bellevue est conscient de l’extrême controverse concernant le TikTok viral du sous-maréchal Silvester. Les déclarations faites ne représentent PAS le bureau du maréchal de Bellevue », lit-on dans la déclaration publiée sur Facebook. «Le bureau du maréchal de Bellevue exige toujours que nos députés s’engagent avec nos citoyens de manière amicale et professionnelle. Ce n’est PAS ainsi que nous attendons de nos députés qu’ils agissent en service ou utilisent le temps de la ville. Il s’agit d’un problème de personnel qui est traité en interne. Nous remercions tous ceux qui ont pris le temps de nous contacter. Nous apprécions grandement nos relations au sein de notre merveilleuse communauté.