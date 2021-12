Un flic donne un coup de pied à un chien sur un porche, capturé sur une vidéo Ring

Lire du contenu vidéo

Un flic de l’Indiana filmé en train de donner un coup de pied à un chien sous le porche de quelqu’un ne sera pas poursuivi en justice … et ses patrons disent que cela est dû à l’image complète de ce qui s’est passé.

La vidéo troublante a été publiée cette semaine par une femme qui a écrit : « Hier soir, alors que ma famille et moi étions au travail, quelqu’un a fait irruption chez moi. Mes chiens ont chassé l’intrus. C’était la réponse peu de temps après qu’un voisin a appelé. Ma maison besoin d’aide et tout ce qu’il a reçu a été blessé. »

Bien sûr, l’indignation s’est ensuivie … et beaucoup ont demandé le numéro de badge de l’officier, sans parler de son travail. À première vue, on dirait que le flic va juste en ville sur le chien déchaîné, qui lui aboyait dessus.

Eh bien, apparemment, il y a plus dans l’histoire. Terre Haute PD a déclaré que les voisins de TMZ avaient appelé à propos de ce chien et d’un autre de cette maison qui étaient constamment en liberté et attaquaient des gens, y compris des enfants.

Cette nuit-là, le 29 novembre, ils ont reçu un appel au sujet d’un pit-bull blanc en liberté dans le quartier – juste le dernier appel pour cette chose exacte, disent-ils. Les officiers sont sortis et le THPD dit qu’ils ont en fait rencontré 2 chiens – dont celui vu dans cette vidéo – qui se seraient jetés sur les officiers.

Après avoir parlé aux voisins de la façon dont les chiens se sont échappés de leur arrière-cour, le THPD dit que ce sergent a marché sur le porche … et c’est là que commence la sélection de la vidéo. Les propriétaires n’étaient apparemment pas à la maison, alors les agents ont attendu … puis ont cité les propriétaires quand ils sont finalement arrivés, les appelant pour 6 chefs d’accusation distincts liés au fait que les chiens étaient en liberté.

Quant à ce qui se passe maintenant… eh bien, le THPD dit que le bureau du procureur du comté de Virgo a déjà examiné l’affaire et a découvert que le flic n’avait enfreint aucune loi. Pourtant, le ministère dit qu’il mène son propre examen, et le flic est en congé pour l’instant.

Ils affirment également que les propriétaires du chien ont refusé de déposer une autre plainte ou d’examiner toute autre séquence de caméras corporelles que les agents ont enregistrée cette nuit-là.