Un flic est devenu un voyou lors de la fusillade de l’usine de manteaux de Burlington, selon un expert en recours à la force

L’officier du LAPD qui a tiré les balles mortelles dans la fusillade de Burlington Coat Factory, tuant le suspect et un passant innocent, avait l’air d’être devenu un voyou… c’est ce que dit un flic à la retraite.

Timothy Williams Jr., un expert sur l’usage de la force dans le maintien de l’ordre et un inspecteur-détective à la retraite du LAPD, nous a rejoint mardi sur « TMZ Live » et il a cassé les images de la caméra du corps de la police lors de la fusillade mortelle … et c’est son avis que les coups de feu n’étaient pas justifiés .

La première chose qui a sauté aux yeux de Timothy … le flic avec l’AR-15 semblant agir séparément du reste des flics et abattre le suspect, même si les autres policiers du groupe avaient des armes moins meurtrières.

Rappelez-vous… le suspect brandissait un cadenas et une chaîne de vélo, ensanglantant un client et en blessant d’autres avant l’arrivée des flics… et Timothy dit que le recours à la force était justifié dans cette situation, mais il pense que la police n’avait pas besoin d’utiliser la mort. forcer et tirer avec un fusil d’assaut.

Comme vous le savez… les balles de l’AR-15 tué le suspect, ainsi qu’une jeune fille de 14 ans qui se recroquevilla à l’arrière-plan dans une loge. Les murs de ce type de magasins sont généralement très fins comme du papier, et le médecin légiste du comté de LA dit qu’une balle l’a touchée à la poitrine et l’a tuée.

Timothy nous explique pourquoi les flics auraient dû rester à l’écart des obus mortels dans ce cadre… et pourquoi il est important pour les flics de travailler ensemble et de ne pas voler en solo.