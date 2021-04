Un flic et un chef de la police démissionnent 2 jours après la mort d’un automobiliste noir

Un policier blanc du Minnesota qui a tué par balle un homme noir lors d’un arrêt de la circulation dans une banlieue de Minneapolis et le chef de la police de la ville a démissionné mardi, des mesures que le maire a déclaré qu’il espérait aideraient à guérir la communauté et à conduire à la réconciliation après deux nuits de manifestations et troubles.

Officier Kim Potter et chef de la police Tim Gannon tous deux ont démissionné deux jours après la mort de 20 ans Daunte Wright au Brooklyn Center. Potter, un vétéran de 26 ans, était en congé administratif à la suite de la fusillade de dimanche, qui s’est produite alors que la région de Minneapolis était déjà agitée par le procès du premier des quatre policiers dans la mort de George Floyd.

Gannon a dit qu’il croyait que Potter avait pris son arme par erreur alors qu’elle cherchait son Taser. Elle peut être entendue sur la vidéo de sa caméra corporelle en criant «Taser! Taser! »

Le maire du Brooklyn Center, Mike Elliott, a déclaré qu’il était «reconnaissant» que Potter ait présenté sa démission, mais qu’il ne l’avait pas demandé. Elliott a déclaré qu’il n’était pas sûr que c’était parce qu’elle avait entendu dire qu’elle serait bientôt licenciée. Il a dit qu’il espérait que sa démission «apporterait un peu de calme à la communauté», mais qu’il continuerait à œuvrer pour «une responsabilité totale en vertu de la loi».

En savoir plus: L’officier qui a tiré et tué Daunte Wright identifié comme étant Kim Potter

Un manifestant chahute les autorités qui se sont avancées dans une station-service après avoir donné l’ordre à la foule de se disperser lors d’une manifestation contre la fusillade de la police sur Daunte Wright, lundi 12 avril 2021, à Brooklyn Center, au Minnesota (AP Photo / John Minchillo)

«C’est pour cela que nous allons continuer à travailler», a déclaré Elliott. «Nous devons nous assurer que justice est rendue, que justice soit rendue. Daunte Wright le mérite, sa famille le mérite.

Le maire a déclaré que la nouvelle direction de la police était déterminée à travailler avec les dirigeants communautaires et les manifestants, qui affirment que Wright a été victime d’un profilage racial.

«Nous espérons que nous tournons une nouvelle page maintenant», a-t-il déclaré. «J’en suis convaincu maintenant.»

Wright a été abattu alors que la police tentait de l’arrêter sur un mandat en suspens.

«Je vais vous Tase! Je vais vous Tase! Taser! Taser! Taser! » l’officier est entendu crier sur les images de sa caméra corporelle diffusées lundi. Elle sort son arme après que l’homme s’est libéré de la police devant sa voiture et est revenu derrière le volant.

Après avoir tiré un seul coup de son arme de poing, la voiture s’éloigne et l’officier est entendu dire: «Sacré (juron)! Je lui ai tiré dessus.

Potter, un vétéran de 26 ans, a envoyé une lettre de démission d’un paragraphe.

Le père de Wright, Aubrey Wright, a déclaré mardi à «Good Morning America» sur ABC qu’il rejette l’explication selon laquelle Potter a pris son arme pour son Taser.

«J’ai perdu mon fils. Il ne revient jamais. Je ne peux pas accepter ça. Une erreur? Cela ne semble même pas juste. Cet officier fait partie de la force depuis 26 ans. Je ne peux pas accepter cela », a-t-il dit.

Des manifestations ont éclaté pour une deuxième nuit après la fusillade de dimanche, exacerbant l’anxiété dans une zone déjà menacée alors que le procès Derek Chauvin progresse. Floyd, un homme noir, est décédé le 25 mai après que Chauvin, qui est blanc, a pressé son genou contre le cou de Floyd.

Lire la suite: Le directeur de la ville a été licencié après avoir appelé à une “ procédure régulière ” dans la fusillade de la police sur Daunte Wright

Un manifestant est arrêté par la police pour avoir violé le couvre-feu et un ordre de se disperser lors d’une manifestation contre la fusillade policière de Daunte Wright, lundi 12 avril 2021, au Brooklyn Center, au Minnesota (AP Photo / John Minchillo)

Chauvin et trois autres officiers ont été licenciés le lendemain de la mort de Floyd. Potter a d’abord été mis en congé administratif au cours de l’enquête du Bureau d’état d’arrestation criminelle sur la mort de Wright.

L’Association des policiers et des agents de la paix du Minnesota, le syndicat de la police, a publié mardi une déclaration disant qu ‘«aucune conclusion ne devrait être tirée tant que l’enquête n’est pas terminée».

Les images de la caméra corporelle que Gannon a diffusées moins de 24 heures après la fusillade montrent trois agents autour d’une voiture arrêtée, qui, selon les autorités, a été arrêtée parce qu’elle avait des étiquettes d’enregistrement expirées. Lorsqu’un policier tente de menotter Wright, un deuxième policier lui dit qu’il est arrêté sur mandat. C’est là que la lutte commence et que Potter tire sur Wright.

Il est mort d’une blessure par balle à la poitrine, selon le bureau du médecin légiste du comté de Hennepin.

Potter a l’expérience des enquêtes sur les fusillades de la police. Potter a été l’un des premiers policiers à répondre après que la police du Brooklyn Center ait abattu un homme qui aurait tenté de poignarder un officier avec un couteau en août 2019, selon un rapport du bureau du procureur du comté de Hennepin.

Daunte Wright, 20 ans, victime d’une fusillade par la police .

Après l’arrivée des médecins, elle a dit aux deux officiers qui ont abattu l’homme de monter dans des voitures séparées, d’éteindre leurs caméras corporelles et de ne pas se parler. Elle était également présidente du syndicat de police du département et accompagnait deux autres agents impliqués dans la fusillade pendant que les enquêteurs les interrogeaient.

Les archives judiciaires montrent que Wright était recherché après avoir omis de comparaître devant le tribunal pour avoir fui des policiers et possédé une arme à feu sans permis lors d’une rencontre avec la police de Minneapolis en juin.

Les manifestants ont commencé à se rassembler peu de temps après la fusillade, certains sautant au sommet de voitures de police.

Lundi, des centaines de manifestants se sont rassemblés des heures après l’annonce d’un couvre-feu du crépuscule à l’aube par le gouverneur. Lorsque les manifestants ne se dispersaient pas, la police a commencé à tirer des cartouches de gaz et des grenades flash-bang, envoyant des nuages ​​flottant au-dessus de la foule et chassant certains manifestants. Quarante personnes ont été arrêtées, a déclaré le colonel de la patrouille de l’État du Minnesota, Matt Langer, lors d’une conférence de presse mardi matin. À Minneapolis, 13 arrestations ont été effectuées, notamment pour des cambriolages et des violations du couvre-feu, a indiqué la police.

Brooklyn Center est une banlieue modeste juste au nord de Minneapolis qui a vu sa démographie changer radicalement ces dernières années. En 2000, plus de 70% de la ville était blanche. Aujourd’hui, la majorité des habitants sont noirs, asiatiques ou latinos.

La mort de Wright a provoqué des manifestations dans d’autres villes américaines, notamment à Portland, dans l’Oregon, où la police a déclaré qu’une manifestation s’était transformée en émeute lundi soir, certains dans la foule lançant des pierres et d’autres projectiles sur des policiers.

Êtes-vous abonné à Le nouveau podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager