Un flic fait une vidéo hilarante juste en train de rôtir LeBron James – RedState ⋆ .

Comme nous l’avons rapporté, la star du basket LeBron James a mis une grosse cible sur le dos du flic de Columbus, dans l’Ohio, qui a tiré sur Ma’Khia Bryant alors qu’elle essayait de poignarder une autre fille noire.

Il a posté ce tweet à ses 50 millions d’abonnés, mais l’a ensuite supprimé après une énorme réaction.

Il a ensuite donné suite à cette justification pour avoir menacé l’officier.

Je suis tellement fatigué de voir des Noirs tués par la police. J’ai pris le tweet parce qu’il est utilisé pour créer plus de haine – Il ne s’agit pas d’un officier. il s’agit de l’ensemble du système et ils utilisent toujours nos mots pour créer plus de racisme. Je suis tellement désespéré pour plus de RESPONSABILITÉ

– LeBron James (@KingJames) 21 avril 2021