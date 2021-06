Un flic frappe à la porte de l’homme, tue son chien, puis tue l’homme parce qu’il est en colère ⋆ .

in

par Matt Agorist, The Free Thought Project :

Comté de Hillsdale, MI — Comme les lecteurs assidus du Free Thought Project le savent, les flics tuent souvent des chiens. Les flics tuent tellement de chiens à travers le pays que la plupart des fusillades sont filmées et nous avons rapporté d’innombrables vidéos au fil des ans. Dans toutes les vidéos dans lesquelles un chien est tourné, il y a un thème sous-jacent : le flic se met sur la défensive et le ou les propriétaires du chien se mettent en colère et ont le cœur brisé.

Dans le cas suivant – dans un scénario sur lequel TFTP n’a jamais signalé – le propriétaire est devenu si navré et en colère que le flic s’est senti suffisamment menacé et défensif pour le tuer.

Le 28 avril 2021, Oscar Herrera, 32 ans, a ouvert sa porte à un député du comté de Hillsdale devant son domicile de Reading Township, Michigan. Quelques secondes après avoir ouvert sa porte, son chien serait tué par l’adjoint. Moins de 5 minutes plus tard, il serait également tué par le député.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Selon la police, l’adjoint du comté de Hillsdale était présent ce jour-là en réponse à un appel concernant un chien en liberté. Lorsque l’adjoint est arrivé, cependant, le chien était à l’intérieur de la maison de Herrera.

La police vient de publier des images de la caméra corporelle de l’incident qui montrent à quelle vitesse il s’est déroulé. Dès que Herrera a ouvert la porte, son chien est sorti en courant et a ensuite sauté vers l’officier. Quiconque a déjà vu un chien excité sait qu’il saute souvent sur les visiteurs mais ne les mord pas nécessairement.

Cependant, lorsque ce chien a sauté sur le député, il a reçu quatre balles.

La police affirme que le député a d’abord essayé d’utiliser du gaz poivré. La vidéo montre également que Herrera essayait de mettre la main sur son chien, mais l’adjoint a exigé qu’il « revienne » avant de tirer quatre balles dans le pit-bull alors qu’il s’enfuyait et mourait dans la cour de Herrera.

Si l’adjoint avait simplement laissé Herrera attraper son chien, aucun décès ne serait survenu ce jour-là. Mais le député a choisi la force meurtrière au lieu de laisser le propriétaire d’un chien attraper son propre chien.

Puis, au lieu de s’excuser immédiatement auprès de l’homme dont il vient de tuer le chien, l’adjoint a aggravé la situation en sortant son pistolet Taser et en demandant à Herrera de « se mettre au sol !

Rappelez-vous, à ce stade, Herrera n’avait commis aucun crime. L’agent enquêtait simplement sur un rapport d’un chien en liberté. Il n’y a eu aucun rapport selon lequel le chien avait mordu qui que ce soit et aucune loi n’avait été enfreinte.

Néanmoins, l’adjoint a transformé la situation en une situation chaotique, criant sur Herrera et lui ordonnant d’obéir à ses ordres au lieu de simplement s’excuser. Ce n’est qu’après que l’adjoint ait forcé Herrera à terre sous la menace d’un Taser pendant plusieurs minutes qu’il a prononcé les mots « Je suis désolé ».

Mais il était trop tard, Herrera avait été mis en colère par le député tuant son chien et la réaction subséquente du député. Herrera a alors pris la mauvaise décision de sortir un couteau et de se diriger vers l’adjoint.

Malgré le fait qu’il avait son Taser à la main, l’adjoint n’a pas déployé le Taser et a plutôt sorti son arme et a tiré cinq balles dans Herrera, le tuant sur le coup.

Naturellement, le shérif du comté de Hillsdale, Scott Hodshire, défend l’utilisation à deux reprises de la force meurtrière suite à une plainte concernant un chien en liberté, affirmant que l’officier « devait rentrer chez lui avec sa famille la nuit ».

“Je pense que cela a été géré de manière professionnelle”, a déclaré Hodshire. « Personne ne veut prendre une vie humaine. Malheureusement, lorsque la vie de mon adjoint est menacée, il doit faire ce qu’il doit faire pour rentrer chez lui le soir dans sa famille.

Ce que le shérif ne concède pas dans sa déclaration, c’est que Herrera doit également faire ce qu’il doit faire pour rentrer chez lui avec sa famille. Si quelqu’un d’autre qu’un flic avait frappé à la porte de Herrera et tué son chien, Herrera aurait été tout à fait justifié de se défendre contre l’intrus. Cependant, parce que cet intrus portait un badge, Herrera est mort et sa mort a été jugée justifiée et sa mort définie comme « professionnelle ».

Mais un avocat de la famille de Herrera n’est pas d’accord et a souligné comment le député avait aggravé la situation en aboyant des commandes et en pointant un taser au lieu d’essayer de diffuser les choses.

Lire la suite @ TheFreeThoughtProject.com