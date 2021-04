Un flic possède complètement l’homme qui tente de le chahuter pour Ma’Khia Bryant – RedState ⋆ .

Nous avons vu beaucoup de mauvaises prises sur la fusillade de la police de Columbus sur Ma’Khia Bryant.

Mais un homme qui a essayé de revenir chez un flic avec une si mauvaise prise de vue s’est retrouvé à s’approprier, beaucoup de temps.

«Est-ce que vous allez tous me tuer comme Ma’Khia Bryant?» OFFICIER: “Vas-tu poignarder quelqu’un comme elle?” Pic.twitter.com/IQmwqQMWxe – Daily Caller (@DailyCaller) 23 avril 2021

L’homme chahutait un policier qui ressemble à une partie du département de police du métro de Washington, DC par l’insigne. On aurait dit que la police était impliquée dans un arrêt de voiture.

L’homme a demandé: “Vas-tu me tuer comme Ma’Khia Bryant?”

Sans même une pause, l’officier a riposté: «Vas-tu poignarder quelqu’un comme elle?»

Boom. Quelle chute de micro c’était.

L’homme a été pris de court, puis a tenté de se brouiller dans la récupération, faisant cet étrange argument que Ma’Khia Bryant a appelé le 911, «Non. Mais elle vous a appelé à l’aide! F ** k parlez-vous? Prends ton cul loufoque, je ne peux pas, et tu viens de dire ça devant la caméra. Cette merde devient virale! “

Premièrement, il n’a même pas été établi que Bryant était celui qui a appelé le 911. Il semblerait d’après la vidéo originale que c’est la fille en rose qui a appelé le 911. L’appelant du 911 a dit qu’une fille essayait de poignarder les gens. C’était Bryant qui avait le couteau. Il est maintenant possible qu’il y ait eu plus d’un appel au 911. Mais même si Bryant avait appelé le 911, cela ne signifierait pas qu’elle avait un laissez-passer gratuit pour poignarder la fille en rose. Quel étrange argument à faire. La fille en rose ne menaçait en aucun cas Bryant alors que Bryant la chargeait, balançant le couteau et l’épinglant sur la voiture. Si l’officier n’avait pas tiré à ce moment-là, la fille en rose serait peut-être morte, comme elle le reconnaissait elle-même.

Deuxièmement, à quel point est-il drôle que ce type pense qu’il a un moment viral sur le flic alors qu’il s’approprie vraiment ça? Cela devient viral, bien sûr, mais pas pour la raison qu’il pense.

Qu’est-il arrivé au concept d’être coopératif et de ne pas essayer d’attirer le flic ou d’obtenir un «moment viral»? Un peu retourné contre le chahuteur, n’est-ce pas?

Espérons juste que la police du métro remettra une médaille à ce flic et ne le disciplinera pas pour avoir scolarisé ce type avec un peu de réalité. Bien joué, officier!