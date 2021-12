Un flic tire son arme pour contrôler la foule lors d’une bagarre massive à l’aéroport

Lire du contenu vidéo

Un flic de l’aéroport de Miami a vu les choses rapidement hors de son contrôle lors d’une bagarre avec un voyageur…

Regardez la vidéo, vous voyez l’homme et le flic attachés – avec le flic apparemment du côté des perdants – avant qu’il ne puisse se libérer. Après s’être éloigné de l’homme, l’officier sort son arme, la braque sur son agresseur et reprend les choses sous contrôle.

Selon des documents juridiques obtenus par TMZ, des agents ont été appelés à la porte après qu’un « passager indiscipliné » nommé Gregorio Serranopaca, a sauté devant une voiturette de golf de l’aéroport, a arraché les clés et s’est assis sur le capot, exigeant de parler à un superviseur.

Serranopaca aurait été énervé d’avoir raté un vol affrété et de l’avoir fait subir à d’autres membres du personnel.

Une fois les flics arrivés, les choses ont dégénéré, déclenchant une grande bagarre entre les flics et Serranopaca. À un moment donné, vous voyez un autre homme, Alberto Yanez Suárez, tentent de retirer des officiers de Serranopaca.

Après avoir été frappé à plusieurs reprises, l’officier recule, dégainant son arme et reprenant le contrôle.

Serranopaca et Yanez Suarez ont tous deux été arrêtés pour une multitude d’accusations de crime allant de coups et blessures à la résistance à l’arrestation en passant par le cambriolage et le faux emprisonnement.