Un flot de demande a permis à Coinbase d’augmenter la taille de son premier Junk-Bond à des taux plus bas

AnTy15 septembre 2021

La demande pour le secteur de la cryptographie sur les marchés traditionnels est si élevée que l’échange de crypto-monnaie Coinbase doit augmenter la taille de son offre de junk-bond de 1,5 milliard de dollars à 2 milliards de dollars.

En fait, au moins 7 milliards de dollars de commandes ont afflué, selon un rapport de Bloomberg citant une personne connaissant le sujet.

“Les investisseurs institutionnels achètent agressivement de la dette Coinbase”, a déclaré Su Zhu, PDG et co-fondateur de Three Arrows Capital. “Énorme approbation du supercycle.”

Coinbase avait annoncé qu’il s’endette cette semaine et a maintenant vendu des quantités égales d’obligations à 7 et 10 ans à des taux d’intérêt de 3,375% et 3,625%, respectivement, ce qui est inférieur aux coûts d’emprunt initialement discutés.

Les nouvelles obligations sont notées un cran en dessous de la catégorie investissement, et selon les indices obligataires Bloomberg, une dette de même notation a un rendement de 2,86 % en moyenne.

Avant Coinbase (COIN), MicroStrategy (MSTR) a vendu 500 millions de dollars de billets en juin pour financer ses achats de Bitcoin. Pendant ce temps, l’échange crypto affecte ses produits à des fins générales d’entreprise, y compris le développement de produits et les fusions et acquisitions potentielles.

“La forte demande est clairement une grande approbation par les investisseurs en dette”, a déclaré Julie Chariell, analyste chez Bloomberg Intelligence.

Notation non-investment grade

Moody’s Investors Service a lancé une notation d’émetteur de débit pour Coinbase à un niveau non-investment grade ou indésirable, citant un “environnement réglementaire incertain et une concurrence féroce” comme raison pour ne pas noter la société comme un émetteur de dette de qualité investissement. Les analystes de Moody’s dans un rapport publié mardi ont écrit,

“Le profil financier de Coinbase suggère une solidité de crédit de première qualité, mais pour l’instant, l’environnement réglementaire incertain et la concurrence féroce compensent ces forces.”

L’agence de notation de crédit a attribué une note Ba1 aux billets garantis de premier rang de Coinbase, indiquant trois facteurs, à savoir. une clarté réglementaire accrue, une forte expansion pour augmenter les revenus et une gestion prudente des coûts pendant les périodes de jachère pourraient conduire à une amélioration de la note globale de Coinbase.

Selon Moody, le fait que Coinbase gagne “un pourcentage de la valeur notionnelle des transactions appariées sur sa plate-forme” peut être “très lucratif” dans un marché haussier, mais lorsque les prix baissent, les revenus de transaction de l’entreprise diminuent également.

Et tandis que Coinbase diversifie ses produits et augmente ses revenus basés sur les abonnements pour répondre à sa dépendance aux revenus des transactions,

« Il faudra du temps pour que cette stratégie ait un effet matériel. »

Et, bien sûr, l’incertitude réglementaire est un gros risque. Récemment, Coinbase a déclaré qu’ils recevaient un refus de la SEC sur le lancement de son produit de prêt. Mardi, le chef de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que les services de prêt et de jalonnement cryptographiques relèvent des lois sur les valeurs mobilières.

“Compte tenu de la nouveauté des actifs cryptographiques, de nombreuses questions restent sans réponse concernant les futurs cadres réglementaires de la pléthore de jetons, de blockchains et de produits et services qui font partie de la finance décentralisée.”

