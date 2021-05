Un flot de nouveaux téléphones pliables pourrait être en route cet été

Les téléphones pliables sont la nouvelle tendance du monde Android, et il semble que nous pourrions voir un flot de nouveaux appareils lancer cette année, à partir du troisième trimestre. DigiTimes rapporte qu’en plus des nouveaux appareils Galaxy Fold et Flip de Samsung, nous pourrions voir Xiaomi, Oppo et Vivo lancer tous de nouveaux téléphones pliables en 2021.

Samsung prévoit de sortir le Galaxy Z Fold 3 en juillet. Il servira de grand lancement de smartphone phare de la société pour la seconde moitié de l’année. Samsung aurait confirmé qu’une nouvelle entrée dans sa gamme Galaxy Note ne serait pas publiée en 2021. Le plus petit Galaxy Z Flip 2 devrait également être lancé en juillet.

DigiTimes rapporte également que Xiaomi prévoit de lancer de nouveaux téléphones pliables plus tard cette année. Les détails sur ces appareils n’ont pas été révélés, mais ils devraient coûter moins cher que le Xiaomi Mi Mix Fold, qui a été lancé plus tôt cette année et avait un coût de départ de 9 999 yuans (~ 1 521 $) en Chine.

Lire la suite: Les meilleurs téléphones pliables que vous pouvez acheter

Fin 2020, Oppo a révélé un téléphone conceptuel, l’Oppo X 2021, qui comprenait un écran enroulable qui étend l’écran du téléphone de 6,7 pouces à 7,4 pouces. À l’époque, Oppo avait déclaré à Android Authority qu’il n’était pas prévu de créer une version commerciale de ce concept de sitôt. Cependant, DigiTimes affirme maintenant qu’Oppo prépare un téléphone avec un écran enroulable pour un lancement dans la seconde moitié de 2021. L’article mentionne également que Vivo a lancé un nouveau téléphone pliable cette année mais n’a offert aucun autre détail. Une rumeur récente prétend que Vivo travaille sur un téléphone pliable à clapet similaire au Galaxy S Flip, avec un écran principal de 7 pouces qui se replie en un petit écran de 2 pouces lorsqu’il est fermé.