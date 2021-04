Ce jeu devait être joué le 19 février, lorsqu’il a été reporté par la tempête de neige inhabituelle qui a couvert le Texas. Et là, les Mavericks semblaient rester, un spectre qui n’avait jamais supposé que c’était à leur tour de jouer, comme s’il n’était guidé que par le programme original et que ce mercredi ça n’avait pas commencé, la réalité était à quel point il voulait être têtu. C’était juste un truc cabalistique: les Mavs ont remporté cinq victoires d’affilée et n’en ont pas ajouté six depuis le 8 avril 2016. Aujourd’hui, ils ont cinq ans. Et donc ça va continuer, pour l’instant. Parce que les Mav ont joué un match horrible et sont tombés à Houston (102-93). Les Rockets avaient égalisé, à l’inverse de leur voisin, cinq défaites d’affilée. Ils n’avaient gagné que 13 matchs avant celui-ci (maintenant 14-37, une victoire de plus que les Timberwolves) et ils n’ont pas eu une finition égale depuis, glups, le 28 janvier.

En NBA, il y a de mauvaises pertes. Par calendrier, par rival, par circonstances. C’est une mauvaise perte pour les Mavericks, qui ont été jetés et maintenant ils restent (28-22) à deux matches des Blazers (sixième à l’Ouest) et trois et demi derrière les Lakers (cinquième) dans sa carrière pour tenter d’éviter le jeu dans lequel ils bordent (septième), du coup avec plus d’air devant que derrière, où presse les Grizzlies (26-23). Si les hommes de Rick Carlisle veulent éviter ce tour précédent, ils ne peuvent pas perdre de matchs comme celui-ci. Ils ne peuvent pas non plus jouer si mal. Ils sont restés à 37,9% en tirs (33/87), 25% en triplets (10/39, terrible 6/23 à la mi-temps) et ils ont à peine donné 16 passes décisives pour leurs 9 pertes. Carlisle a averti après le match que la défense avait été aussi décevante que l’attaque, même si une zone s’est effondrée à un Rockets qui n’a pas marqué lorsque l’écart était de 13 points, déjà au troisième quart-temps.

Tim Hardaway Jr a reconnu la cruche d’eau froide: « Je ne sais pas si les gens l’ont remarqué, mais Portland avait perdu la veille et nous devions gagner ce match. » Et tandis que Luka Doncic s’est concentré sur la théorie du jour pour oublier (« Tout le monde peut avoir une mauvaise journée, non? C’était une journée horrible pour l’équipe. ») Kristaps Porzingis est allé plus loin lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas eu de tir au quatrième quart: « Bonne question. Ce sont les jeux qui nous exécutons … et c’est quelque chose qui s’est produit avant. » Et il a reconnu, autre mauvaise nouvelle, que ses problèmes de poignet ne vont pas disparaître par magie: « Je vais devoir m’en occuper à la fin de la saison, pour l’instant je dois continuer et j’espère pouvoir y faire face. »

Alors pour les Mavs, arrivés dans un état de bonheur complet, il valait mieux que ce jeu soit resté en février. Parce que, Pour ajouter l’insulte à la blessure, ils l’ont foiré quand ils ont semblé sur le point de le réparer au quatrième trimestre. après avoir transformé un 78-69 en 89-89 avec deux minutes et demie à jouer. Puis ils ont chuté de neuf points d’affilée (98-89) des Rockets, sept d’un John Wall qui est revenu comme un cyclone après quatre matchs de défaite: 31 points, 7 passes, 4 interceptions. Christian Wood a terminé avec 22 points et 10 rebonds, Olynyk a attrapé 18 rebonds et Kevin Porter Jr, un grand talent avec une très mauvaise tête, a participé à ce décollage final avec un bloc et un dunk et a clôturé le match avec 14 points. Une joie inattendue pour les Rockets dans une saison terrible pour eux et leur entraîneur, un Stephen Silas qui a succédé à l’entraîneur-chef du poste d’assistant de Rick Carlisle… aux Mavericks.

Doncic a vécu l’une de ses pires nuits de la saison: 23 points, 9 rebonds, 5 passes décisives mais 5 défaites, 9/26 tirs et 1/9 triples. Porzingis a terminé avec 23 + 12 mais frustré dans les dernières minutes, et par une journée glaciale pour Richardson (un joueur sans terrain d’entente et trop de mauvais jours) et Melli, ils ont poussé du banc Hardaway Jr (18 points) et un qui N’échoue presque jamais, Jalen Brunson (14). Mais c’était trop peu, même contre un adversaire à faible minimum. ET les Mavericks voient tout d’un coup tout un peu moins lumineux. Mais c’est la NBA, et les opportunités de vengeance arrivent rapidement. Ce soir, dos à dos, les Bucks. Un formidable rival pour sourire à nouveau … ou tordre un peu plus le geste.