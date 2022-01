Un Floyd Mayweather arrogant a déjà reçu une leçon sanglante lors d’une séance de sparring brutale que même maintenant, à l’âge de 44 ans, il reste en forme grâce à Paul Spadafora

Floyd Mayweather était le meilleur boxeur de sa génération et beaucoup diraient qu’il est dans la conversation pour le plus grand de tous les temps.

Cependant, il a fallu de dures leçons en cours de route pour façonner le combattant immaculé 50-0. À l’époque où Mayweather avait 20 ans, on lui a montré l’importance d’être en forme.

Floyd Mayweather de retour en 1998

Un Mayweather arrogant, qui avait une fiche de 13-0 à l’époque et à seulement deux ans de remporter une médaille de bronze aux Jeux olympiques d’Atlanta, a rendu visite à Paul Spadafora, un Américain qui venait de devenir le champion IBF des poids légers.

En visite à Spadafora à quelques jours de la première défense de l’homme de Pittsburgh lors de son championnat du monde IBF des poids légers, Mayweather a reçu six rounds avec le champion comme échauffement.

Mais il a été tellement travaillé par le champion du monde pointu qu’il a essayé d’arrêter au quatrième tour, mais l’entraîneur de Spadafora, Jesse Reid, a dit non.

« C’est la raison pour laquelle il n’est jamais hors de forme », a déclaré le légendaire entraîneur de Spadafora, Reid, quelques années plus tard.

Paul Spadafora n’est pas un nom bien connu des masses, mais il a eu une carrière impressionnante

« Et [why] il ne laisse jamais les gens enregistrer son combat.

Bien sûr, il n’y a pas de honte à échouer face à un champion du monde dans sa salle de sport. Mayweather n’était professionnel que depuis deux ans et n’était pas en forme. Spadafora, quant à lui, avait une fiche de 49-1-1 avec sa seule défaite lors de son avant-dernier combat et le match nul dans un combat d’unification pour le titre mondial.

Décrivant ce qui s’est passé lors de la séance d’entraînement à FightHype, Reid a poursuivi : « [Mayweather’s] le nez saigne et cet œil a l’air de gonfler, et il n’arrête pas de les faire craquer.

« Enfin au quatrième tour, Mayweather vient me voir et me demande s’il peut sortir du ring car il dit qu’il est fatigué.

Maywweather était ensanglanté et épuisé à la fin du quatrième tour

Mayweather a dépensé mais Spadafora était frais comme une marguerite

« Je dis: » tu ne vas pas sortir du ring, tu te fais botter le cul aujourd’hui pour t’apprendre pour toute la grande gueule de toi et de ton père « . »

Reid dit qu’il a appris à Mayweather à toujours être en forme et à l’approche de 45 ans, son physique coupé en est certainement la preuve.

Mayweather n’a jamais perdu à l’intérieur d’un ring de boxe – du moins officiellement – ​​mais la perte qu’il a subie dans ce gymnase de Pittsburgh s’est avérée inestimable.