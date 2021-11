Un flyer de l’Italie dans le collimateur d’Arsenal alors que les espoirs augmentent, la décision tant attendue est enfin lancée

Arsenal est dans le mélange avec la Fiorentina pour décrocher un international italien passionnant qui est constamment lié à une sortie de son club d’enfance depuis plusieurs années, selon un rapport.

Arsenal pourraient être sur le point d’une refonte de masse dans leurs rangs avancés. Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah sont tous deux dans les dernières années de leur contrat. Ni l’un ni l’autre ne semble susceptible de rédiger de nouveaux termes à l’heure actuelle, ce qui signifie que des ventes à prix réduit en janvier ou des sorties d’agent libre l’été prochain seront sur les cartes.

En outre, un récent article paru dans la presse espagnole suggérait Le sort indifférent de Nicolas Pepe dans le nord de Londres pourrait se terminer en 2022.

Cela laissera Mikel Arteta à la recherche de nouvelles recrues. Et selon le site en ligne SportLens, l’Italie et l’ailier de Sassuolo, Domenico Berardi, pourraient combler le vide.

Le joueur de 27 ans a régulièrement joué pour son pays au cours de l’été alors que l’Italie a été sacrée championne de l’Euro 2020. Au niveau des clubs, l’ailier droit gaucher a réalisé une saison impressionnante après saison impressionnante.

Le nombre de buts de Berardi a augmenté au cours de chacune des trois dernières saisons, atteignant 17 en 30 matches l’année dernière. Dans la campagne actuelle, il opère une grève tous les deux matchs après 10 matchs.

Berardi a toujours été lié à un éloignement de Sassuolo tout au long de sa carrière. Mais pour une raison ou une autre, il est toujours resté avec le seul club pour lequel il a jamais joué professionnellement.

Mais selon SportLens (citant le spécialiste des transferts Nicolo Shira), Arsenal cherche à changer cela.

Ils affirment qu’Arsenal – ainsi que la Fiorentina – préparent un coup pour l’attaquant. Offrant un nouvel espoir à ceux qui souhaitent voir Berardi faire ses preuves dans un plus grand club, Shira a tweeté que Berardi pourrait » partir dans les prochains mois « .

Cela suggérerait qu’un transfert en janvier est une possibilité distincte. Cependant, les détails au-delà de ces os nus sont minces sur le terrain pour le moment.

Cinq managers qui cherchent à reprendre du travail alors que des postes s’ouvrent…

La star d’Arsenal ne fera pas partie de la révolution d’Arteta

Pendant ce temps, un milieu de terrain d’Arsenal a révélé qu’il souhaitait quitter les Gunners et rejoindre définitivement l’équipe où il est actuellement « à l’aise » en prêt.

Assez surprenant, Matteo Guendouzi produit les performances de sa vie en prêt à Marseille. Mais malgré un contrat qui court jusqu’à l’été 2023 et Arsenal tendance dans la bonne direction sous Arteta, les derniers commentaires de Guenzoudi suggèrent qu’il ne sera pas de retour dans le nord de Londres.

Via Goal, Guendouzi a déclaré que Marseille est le club où il veut « se projeter dans l’avenir ». En outre, il a laissé entendre qu’il avait déjà eu des discussions sur un accord permanent avec Marseille avant de rejoindre en prêt.

« Aujourd’hui, je suis prêté et toujours lié par mon contrat à Arsenal », a déclaré Guendouzi. « Mais je suis totalement concentré sur ce qu’il faut faire avec l’Olympique de Marseille. Et oui, c’est un club avec lequel je veux me projeter dans l’avenir et je veux m’inscrire sur le long terme.

« Ce sont des discussions que j’avais déjà eues avec le club avant de signer et je m’y sens très à l’aise. Et c’est pourquoi je veux continuer à m’amuser à l’Olympique de Marseille.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

L’Athletic a rapporté en juillet que Marseille avait une « obligation d’acheter » Guendouzi dans le cadre de son accord de prêt. Cela s’est révélé plus tard être en fait une option d’achat par le Daily Cannon (citant l’Evening Standard).

Cependant, les conditions qui doivent être remplies pour que son accord devienne permanent sont apparemment facilement « réalisables ». En tant que tel, Guendouzi aura probablement déjà joué son dernier match pour Arsenal.

LIRE LA SUITE: Arsenal souhaite un deuxième coup de Bologne pour une star qui est un « homme du marché des transferts pour l’été prochain »