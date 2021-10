Un fonds de pension américain investit 25 millions de dollars dans Bitcoin

Pour la première fois, un fonds de pension public américain a annoncé un investissement dans Bitcoin et Ethereum.

C’est le Fonds de secours et de retraite des pompiers de Houston (HFRRF) à Houston, au Texas, dont la mission est de fournir un régime de retraite sécurisé à ses membres grâce à une administration professionnelle, une gestion prudente des actifs et des pratiques d’investissement saines.

C’est pourquoi l’investissement récent dans BTC et ETH revêt une importance particulière, car ces types de fonds de pension s’aventurent rarement dans des investissements risqués.

Selon Bloomberg, le fonds a investi 25 millions de dollars via NYDIG. Comme le fonds détient des actifs d’une valeur d’environ 5,5 milliards de dollars, l’investissement dans les actifs numériques est inférieur à 0,5% des actifs.

NYDIG est une société qui fournit des produits basés sur la technologie Bitcoin et des services financiers aux banques, compagnies d’assurance, entreprises et institutions.

Cependant, les dates auxquelles ces achats ont été effectués ne sont pas connues, il n’est donc pas possible de retracer le prix d’achat moyen probable.

Fonds de secours et de retraite des pompiers de Houston investi dans BTC et ETH

Selon le directeur des investissements du fonds, Ajit Singh, cet investissement serait un outil de gestion des risques, car il aurait un rendement attendu positif et aurait une faible corrélation avec toute autre classe d’actifs. Il a également déclaré qu’il préférait acheter des jetons directement plutôt que de prendre le risque associé aux produits dérivés tels que les contrats à terme.

Le fonds gère les retraites de plus de 6 600 pompiers de Houston, et les pompiers actifs versent 9 % de leur salaire au fonds. La ville de Houston contribue au moins le double de ce montant.

Singh a également révélé qu’ils étudiaient les actifs numériques en tant que classe d’actifs depuis un certain temps, déclarant qu’ils étaient maintenant devenus si importants qu’ils ne pouvaient plus être ignorés.

Il a dit:

« Nous sommes ravis de faire ce premier pas dans le monde des actifs numériques. Cet investissement exprime notre conviction dans le potentiel perturbateur de la technologie des registres distribués pour le développement et la démocratisation de l’accumulation de valeur par la désintermédiation. Nous étudions le potentiel de transformation des actifs numériques depuis un certain temps, et nous sommes ravis d’avoir un partenaire du calibre de NYDIG pour assurer une exécution sûre, robuste et efficace, et une conformité améliorée alors que nous entrons dans ce nouveau marché ».