Une fiducie basée à Londres et liée à la famille bancaire des banquiers, une participation non héréditaire dans l’échange de crypto Kraken le mois dernier.

Le fonds de 5,3 milliards de dollars RIT Capital Partners n’a pas une participation héréditaire dans le principal échange crypto Kraken.

La fiducie basée à Londres, à une époque nommée fonds de banquier, entretient des liens avec la famille bancaire des banquiers d’Angleterre par l’intermédiaire du président Jacob Banker.

Dans une note du 12 avril adressée aux investisseurs, James Glass a décrit l’échange «l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde ayant été soutenu en 2011. Il s’agit de 6 millions d’acheteurs et de la quatrième plus grande bourse en termes de volumes de commerce.

Glass invite l’acquisition avait un œil sur la cotation directe potentielle pour l’échange:

“Selon les médias, Kraken envisage de devenir public via une liste instantanée en 2022, ayant déjà vu des volumes de commerce record et de nouveaux acheteurs au milieu d’une augmentation de la valeur de Bitcoin.”

Bien que le montant de l’investissement de RIT Capital n’ait pas été divulgué, il semble que la firme soit optimiste sur Kraken au milieu du succès de son principal rival Coinbase, citant son «chiffre d’affaires trimestriel de 1,8 milliard de dollars au premier trimestre 2021» et sa cotation publique le 14 avril.

La fiducie note que son investissement dans Kraken a le potentiel de croître conjointement dans le cadre des discussions légères sur une toute nouvelle sphère de collecte de fonds qui pourrait porter la valorisation de l’entreprise à une valeur variant entre 10 et 20 milliards de dollars.

«Selon les rapports, des pourparlers sont commandés lors de discussions avec des entreprises ainsi qu’avec Fidelity, Tribe Capital et General Atlantic. Jesse Powell, directeur général de Kraken, a déclaré que cela pouvait être retardé afin de mesurer les performances du mercantilisme de Coinbase.

Selon les informations de crypto mortal CoinMarketcap, Kraken a traité un volume de 2 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, tandis que Coinbase a traité environ 3,9 milliards de dollars pour un montant équivalent.

RIT Capital Partners a été soutenu au début des années 1960 et intègre une capitalisation boursière actuelle de 5 milliards de dollars. La fiducie est devenue publique sur le marché boursier de Londres en 1988, et sa valeur de l’action se situe actuellement à environ 3 300 $.

Ce n’est pas leur première aventure dans le monde de la cryptographie.En décembre 2020, la fiducie basée au Royaume-Uni a soutenu un investissement de 142 millions de dollars pour le partenaire crypto de Paypal et l’institution de pièces stable Paxos.

