Un fonds royal fait l’objet d’une enquête pour des liens d’esclavage par l’Église – « Nous examinons notre passé » | Royale | Nouvelles

Queen Anne’s Bounty, créé en 1704, est maintenant un fonds d’investissement de 9,2 milliards de livres sterling. Cependant, le Times rapporte qu’une enquête menée par les commissaires de l’Église pour l’Angleterre a averti qu’il pourrait s’agir d’un «risque de réputation».

En effet, une partie du fonds a été investie dans la South Sea Company, qui était impliquée dans le transport d’esclaves d’Afrique vers l’Amérique du Sud espagnole.

L’enquête indique : « Les fonds de dotation établis de longue date peuvent donner lieu à un risque de réputation lié à la possibilité que leur source d’origine, ou un investissement précoce de fonds, ait des liens avec la traite négrière.

“Cela pourrait être le cas pour les fonds originaux de la prime de la reine Anne et des commissaires ecclésiastiques.”

Le Queen Anne’s Bounty trouve son origine dans les « premiers fruits et les dixièmes », un impôt que les prêtres payaient au Vatican avant la réforme.

Après qu’Henri VIII ait orchestré la séparation de l’Angleterre de Rome, il a décidé de réclamer cet argent pour l’État.

En 1704, la reine Anne l’a remis à l’Église d’Angleterre, et une partie a été utilisée pour des investissements commerciaux.

Ceux-ci comprenaient une participation dans la South Sea Company, bien qu’on ne sache pas exactement combien.

En 1713, la compagnie obtint le monopole du transport des esclaves vers l’Amérique du Sud.

Les inquiétudes concernant la justice raciale ont considérablement augmenté après le meurtre de George Floyd en mai 2020, qui a déclenché Black Lives Matter [BLM] protestations à travers les États-Unis.

Celles-ci se sont propagées au Royaume-Uni, avec une statue du marchand d’esclaves Edward Colston renversée à Bristol.

S’adressant au révérend chanoine du Times, le Dr Chigor Chike, ancien conseiller principal de l’Église d’Angleterre sur les problèmes des minorités ethniques, a défendu l’enquête.

Il a déclaré: “Il est important qu’ils mènent ce type d’enquête pour découvrir cet argent spécifique, mais je pense que cela devrait aller plus loin que cela [and look at] manières dont les personnes liées à l’église ont bénéficié personnellement de la traite des esclaves.

Cependant, le révérend Marcus Walker a commenté de manière plus critique : « Ne devraient-ils pas se concentrer sur la façon de maintenir l’Église d’Angleterre en vie en ce moment ? »

Un débat en cours est en cours sur la question de savoir si les joueurs anglais devraient «se mettre à genoux» avant les matchs de l’Euro 2020.

Le geste, exécuté pour la première fois par Colin Kaepernick dans la NFL, est devenu associé au mouvement BLM.

Il a été hué par certains fans anglais lors des matchs d’échauffement avant l’Euro 2020.

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a exhorté les supporters à respecter le geste.

Lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 de l’Angleterre contre la Croatie, les huées ont été largement noyées par les acclamations de leurs rivaux.