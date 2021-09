Un fonds spéculatif basé au Royaume-Uni se lance dans la crypto

La société de fonds spéculatifs basée au Royaume-Uni, Brevan Howard, serait impatiente d’étendre ses opérations de crypto-monnaie. La société lance sa nouvelle division d’actifs, BH Digital dans l’industrie de la cryptographie.

Selon un rapport de ., la société a nommé un cadre pour gérer et superviser les investissements dans les actifs numériques, Colleen Sullivan.

Sous sa direction en tant que dirigeante gérant ses investissements en crypto-monnaie, la société a doublé ses efforts en matière d’actifs numériques.

Colleen Sullivan était le PDG et co-fondateur de CMT Digital et a partagé une nouvelle stratégie axée sur la technologie de crypto-monnaie avec le comité d’investissement.

Le PDG de Brevan Howard, Aron Landy, a fait l’éloge et a déclaré :

Les antécédents exceptionnels de Colleen dans la réalisation d’investissements très fructueux dans le secteur de la crypto-entreprise seront d’un avantage considérable pour les clients de Brevan Howard et soulignent l’engagement de la société à étendre rapidement sa plate-forme et ses offres de crypto-monnaies et d’actifs numériques.